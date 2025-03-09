SinyallerBölümler
RazerTrade Forex Hunter 1
Yusmanto

RazerTrade Forex Hunter 1

Yusmanto
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 166%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 072
Kârla kapanan işlemler:
2 317 (75.42%)
Zararla kapanan işlemler:
755 (24.58%)
En iyi işlem:
167.52 USD
En kötü işlem:
-34.66 USD
Brüt kâr:
5 739.99 USD (383 784 pips)
Brüt zarar:
-3 083.50 USD (351 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (64.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
271.07 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
98.28%
Maks. mevduat yükü:
13.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
13.52
Alış işlemleri:
1 656 (53.91%)
Satış işlemleri:
1 416 (46.09%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-4.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-196.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.46 USD (9)
Aylık büyüme:
6.97%
Yıllık tahmin:
84.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.76 USD
Maksimum:
196.46 USD (6.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.46% (196.46 USD)
Varlığa göre:
23.89% (723.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1098
GBPJPY 877
EURJPY 651
GBPUSD 446
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 736
GBPJPY 760
EURJPY 611
GBPUSD 550
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 8.2K
GBPJPY 4.8K
EURJPY 19K
GBPUSD 405
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.52 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +64.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
HFMarketsSV-Live Server 11
5.98 × 47
Pure Automatic Trading using RazerTrade Forex Hunter (Expert Advisors)
More Information please visit razertrade dot com


İnceleme yok
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.13 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.26 13:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 20:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.09 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RazerTrade Forex Hunter 1
Ayda 33 USD
166%
0
0
USD
4.3K
USD
30
100%
3 072
75%
98%
1.86
0.86
USD
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.