Cesar Julian Navarro

Tradex ONE

Cesar Julian Navarro
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
676
Kârla kapanan işlemler:
520 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (23.08%)
En iyi işlem:
71.40 USD
En kötü işlem:
-41.90 USD
Brüt kâr:
2 008.72 USD (106 576 pips)
Brüt zarar:
-938.29 USD (79 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (35.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.83 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
6.70%
Maks. mevduat yükü:
24.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.54
Alış işlemleri:
633 (93.64%)
Satış işlemleri:
43 (6.36%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
3.86 USD
Ortalama zarar:
-6.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.61 USD (2)
Aylık büyüme:
10.48%
Yıllık tahmin:
127.97%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 USD
Maksimum:
125.37 USD (4.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.20% (125.37 USD)
Varlığa göre:
28.47% (463.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 674
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
EURUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
EURUSD -166
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +71.40 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.20 × 44
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
RoboForex-Pro-6
2.66 × 429
OctaFX-Real7
4.68 × 1727
İnceleme yok
2025.08.04 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.01 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 07:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 04:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.08 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.