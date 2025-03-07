- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
13 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (31.58%)
En iyi işlem:
10.20 USD
En kötü işlem:
-11.68 USD
Brüt kâr:
43.77 USD (3 002 pips)
Brüt zarar:
-21.31 USD (1 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (11.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.85 USD (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
15.24%
Maks. mevduat yükü:
12.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
10 (52.63%)
Satış işlemleri:
9 (47.37%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
3.37 USD
Ortalama zarar:
-3.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.98 USD (2)
Aylık büyüme:
2.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.98 USD (1.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.66% (13.98 USD)
Varlığa göre:
20.99% (187.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.29 × 28
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
|
XMTrading-Real 254
|0.31 × 370
Dancing with the market technique, that has been passed with the market for 9 years and goes on.
The goal is 2,5-5$ profit everyday with 0,01 lot, 3-5% a month.
You can multiply your lot and equity to make profit as much as you wish, with your own risk.
Using gentle smartlock S&R system, with safe and consistent trading method.
Always beware of you capital, consistent WD is a must
İnceleme yok
