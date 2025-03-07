SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GU Holygrail
Y. Tri Widiyanto

GU Holygrail

Y. Tri Widiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
OctaFX-Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
13 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (31.58%)
En iyi işlem:
10.20 USD
En kötü işlem:
-11.68 USD
Brüt kâr:
43.77 USD (3 002 pips)
Brüt zarar:
-21.31 USD (1 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (11.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.85 USD (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
15.24%
Maks. mevduat yükü:
12.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
10 (52.63%)
Satış işlemleri:
9 (47.37%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
3.37 USD
Ortalama zarar:
-3.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.98 USD (2)
Aylık büyüme:
2.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.98 USD (1.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.66% (13.98 USD)
Varlığa göre:
20.99% (187.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.20 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real9
0.00 × 85
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.29 × 28
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
XMTrading-Real 254
0.31 × 370
180 daha fazla...
Dancing with the market technique, that has been passed with the market for 9 years and goes on.

The goal is 2,5-5$ profit everyday with 0,01 lot, 3-5% a month.

You can multiply your lot and equity to make profit as much as you wish, with your own risk.

Using gentle smartlock S&R system, with safe and consistent trading method.

Always beware of you capital, consistent WD is a must
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
Share of trading days is too low
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 13:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 08:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.08 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
