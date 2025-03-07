SinyallerBölümler
Muhhamad Ihsan

FulcrumL

Muhhamad Ihsan
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 136%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
94 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.09 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
78.06 USD (10 803 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
94 (78.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.06 USD (94)
Sharpe oranı:
1.21
Alım-satım etkinliği:
36.07%
Maks. mevduat yükü:
8.15%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
33 (35.11%)
Satış işlemleri:
61 (64.89%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.20%
Yıllık tahmin:
27.99%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
26.16% (34.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 11
AUDUSD 8
EURUSD 7
USDJPY 5
AUDCHF 5
EURJPY 5
GBPNZD 5
AUDNZD 5
EURCAD 5
USDCAD 4
EURAUD 4
EURGBP 4
EURNZD 3
NZDUSD 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
CADJPY 3
AUDJPY 3
NZDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCAD 1
CADCHF 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 10
AUDUSD 6
EURUSD 4
USDJPY 5
AUDCHF 3
EURJPY 6
GBPNZD 8
AUDNZD 3
EURCAD 4
USDCAD 2
EURAUD 3
EURGBP 1
EURNZD 4
NZDUSD 1
USDCHF 4
CHFJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 3
NZDCHF 0
GBPCHF 4
NZDCAD 0
CADCHF 0
NZDJPY 1
GBPCAD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1K
AUDUSD 669
EURUSD 478
USDJPY 764
AUDCHF 322
EURJPY 939
GBPNZD 1.4K
AUDNZD 541
EURCAD 633
USDCAD 310
EURAUD 570
EURGBP 104
EURNZD 643
NZDUSD 130
USDCHF 382
CHFJPY 421
CADJPY 376
AUDJPY 501
NZDCHF 52
GBPCHF 320
NZDCAD 11
CADCHF 29
NZDJPY 114
GBPCAD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.09 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 94
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +78.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 9
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 12
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.46 × 229
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 232
ICMarketsSC-Live20
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.64 × 656
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.75 × 161
ICMarketsSC-Live14
0.78 × 1963
ICMarkets-Live18
0.81 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.82 × 1184
ICMarketsSC-Live08
0.92 × 61
ICMarketsSC-Live07
0.98 × 185
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.02 × 1047
ICMarketsSC-Live05
1.04 × 110
ICMarkets-Live24
1.11 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.14 × 7
EightcapLtd-Real-4
1.27 × 52
Pepperstone-Edge09
1.27 × 11
Tickmill-Live
1.27 × 944
76 daha fazla...
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory , make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.  ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
İnceleme yok
2025.09.20 14:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 08:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.17 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 00:17
Share of trading days is too low
2025.04.04 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
