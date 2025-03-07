- Büyüme
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
94 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.09 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
78.06 USD (10 803 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
94 (78.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.06 USD (94)
Sharpe oranı:
1.21
Alım-satım etkinliği:
36.07%
Maks. mevduat yükü:
8.15%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
33 (35.11%)
Satış işlemleri:
61 (64.89%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.20%
Yıllık tahmin:
27.99%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
26.16% (34.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|7
|USDJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|5
|AUDNZD
|5
|EURCAD
|5
|USDCAD
|4
|EURAUD
|4
|EURGBP
|4
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCAD
|1
|CADCHF
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDJPY
|5
|AUDCHF
|3
|EURJPY
|6
|GBPNZD
|8
|AUDNZD
|3
|EURCAD
|4
|USDCAD
|2
|EURAUD
|3
|EURGBP
|1
|EURNZD
|4
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|4
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|3
|NZDCHF
|0
|GBPCHF
|4
|NZDCAD
|0
|CADCHF
|0
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1K
|AUDUSD
|669
|EURUSD
|478
|USDJPY
|764
|AUDCHF
|322
|EURJPY
|939
|GBPNZD
|1.4K
|AUDNZD
|541
|EURCAD
|633
|USDCAD
|310
|EURAUD
|570
|EURGBP
|104
|EURNZD
|643
|NZDUSD
|130
|USDCHF
|382
|CHFJPY
|421
|CADJPY
|376
|AUDJPY
|501
|NZDCHF
|52
|GBPCHF
|320
|NZDCAD
|11
|CADCHF
|29
|NZDJPY
|114
|GBPCAD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.09 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 94
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +78.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 9
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live22
|0.46 × 229
|
ICMarketsSC-Live26
|0.53 × 232
|
ICMarketsSC-Live20
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.64 × 656
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.75 × 161
|
ICMarketsSC-Live14
|0.78 × 1963
|
ICMarkets-Live18
|0.81 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.82 × 1184
|
ICMarketsSC-Live08
|0.92 × 61
|
ICMarketsSC-Live07
|0.98 × 185
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.02 × 1047
|
ICMarketsSC-Live05
|1.04 × 110
|
ICMarkets-Live24
|1.11 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.14 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|1.27 × 52
|
Pepperstone-Edge09
|1.27 × 11
|
Tickmill-Live
|1.27 × 944
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory , make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory. ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
136%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
46
87%
94
100%
36%
n/a
0.83
USD
USD
26%
1:500