MT5 Kopyalama Ticareti VORTEX Hesabı Açıklaması

Fırsatlarınızı en üst düzeye çıkarırken size basitleştirilmiş hesap yönetimi sağlamak için tasarlanmış MT5'teki kopyalama ticareti hizmetimize hoş geldiniz. Teklifimizin nasıl çalıştığına dair detaylar şöyle:

Başlıca özellikleri:

Lot büyüklükleri: Tüm açık pozisyonlar, arasındaki lot boyutlarını kullanacaktır 0,01 ve 0,05 , ihtiyatlı sermaye yönetimi için uygundur.

Tüm açık pozisyonlar, arasındaki lot boyutlarını kullanacaktır , ihtiyatlı sermaye yönetimi için uygundur. Önerilen sermaye: Önerilen asgari sermaye 500 USD veya daha fazla operasyonlarımızı etkin bir şekilde izlemek için.

Önerilen asgari sermaye operasyonlarımızı etkin bir şekilde izlemek için. Otomatik ayarlamalar: Biz ayarlarız zararı durdur (SL) ve kar alma (TP) takdirimize bağlı olarak gerçekleşecek olup, bu tür ayarlamalar otomatik olarak hesabınıza yansıtılacaktır.

Biz ayarlarız ve takdirimize bağlı olarak gerçekleşecek olup, bu tür ayarlamalar otomatik olarak hesabınıza yansıtılacaktır. Pozisyon açma ve kapatma: Açtığımız veya kapattığımız pozisyonlar otomatik olarak hesabınıza yansıtılacaktır. Pozisyonları manuel olarak kapatamazsınız , çünkü bu, ayarlarımızla senkronize olarak yeni bir pozisyonun otomatik olarak açılmasına neden olur.

Yeni aboneler için:

Hizmetimize abone olduğunuzda, ana hesabımızdaki tüm açık pozisyonlar, güncel piyasa fiyatı üzerinden hesabınıza anında yansıtılacaktır. Bu, ilk işlemlerinizin hesabınızın tam performansını yansıtmayabileceği anlamına gelir. VORTEKS .

Zorunlu teknik koşullar:

Birini sağlamak için istikrarlı ve güvenilir bağlantı kopyalama ticaret sunucumuzla, VPS (cloud) kullanımı zorunludur . Bu, bağlantı kesintilerini en aza indirmeye ve hesabınızdaki emirlerin hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamaya yardımcı olur.

Önerilen Broker:

Aracı kurumu kullanmanızı öneririz Özel indirimler konusunda anlaştığımız Eightcap . Eightcap'te gerçek bir hesap açmak istiyorsanız lütfen bize ulaşın ve özel bir bağlantı alın.

Önemli Uyarı:

Sonuç garantisi yok: Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Hiçbir sonucu, ne karı ne de zararı garantilemiyoruz.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Hiçbir sonucu, ne karı ne de zararı garantilemiyoruz. Risk sorumluluğu: Abone olarak, aşağıdaki hususlardan sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz: kayıplar veya kazançlar hesabınızda yapıldı. Kopyalama ticaret sistemini kendi inisiyatifinizle ve tüm sorumluluğu kendinize ait olarak kurarsınız.

Abone olarak, aşağıdaki hususlardan sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz: hesabınızda yapıldı. Kopyalama ticaret sistemini kendi inisiyatifinizle ve tüm sorumluluğu kendinize ait olarak kurarsınız. İşlemle ilişkili riskler: Yatırım yapmak, sermayenizin tamamını kaybetmeniz de dahil olmak üzere önemli riskler içerir. Piyasa hareketleri nedeniyle hesabınız tasfiye edilebilir ve bu tür kayıplardan sorumlu tutulamayız.

Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size destek olmak için buradayız! https://discord.gg/8RgcZdu7xK











