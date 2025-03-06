SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BTCUSD XAUUSD Vortex NT Digitals
Jessy Gagne-deschamps

BTCUSD XAUUSD Vortex NT Digitals

Jessy Gagne-deschamps
0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 120 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -25%
EightcapGlobal-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
383
Kârla kapanan işlemler:
198 (51.69%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (48.30%)
En iyi işlem:
53.31 USD
En kötü işlem:
-46.83 USD
Brüt kâr:
987.64 USD (1 267 514 pips)
Brüt zarar:
-1 113.76 USD (1 851 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (79.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.73 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
37.26%
Maks. mevduat yükü:
69.02%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
195 (50.91%)
Satış işlemleri:
188 (49.09%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.33 USD
Ortalama kâr:
4.99 USD
Ortalama zarar:
-6.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-43.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.70 USD (5)
Aylık büyüme:
0.10%
Yıllık tahmin:
1.27%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
216.33 USD
Maksimum:
276.23 USD (49.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.34% (276.23 USD)
Varlığa göre:
11.81% (42.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 157
US30 115
XAUUSD 77
NDX100 21
USDCAD 6
USOUSD 4
GBPJPY 1
ETHUSD 1
JPN225 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -169
US30 1
XAUUSD 6
NDX100 23
USDCAD 9
USOUSD -2
GBPJPY 2
ETHUSD 2
JPN225 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -642K
US30 13K
XAUUSD 440
NDX100 8.2K
USDCAD 332
USOUSD -514
GBPJPY 83
ETHUSD 7K
JPN225 29K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.31 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +79.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 28
Eightcap-Live
1.00 × 6
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

MT5 Kopyalama Ticareti VORTEX Hesabı Açıklaması

Fırsatlarınızı en üst düzeye çıkarırken size basitleştirilmiş hesap yönetimi sağlamak için tasarlanmış MT5'teki kopyalama ticareti hizmetimize hoş geldiniz. Teklifimizin nasıl çalıştığına dair detaylar şöyle:

Başlıca özellikleri:

  • Lot büyüklükleri:   Tüm açık pozisyonlar, arasındaki lot boyutlarını kullanacaktır   0,01 ve 0,05 , ihtiyatlı sermaye yönetimi için uygundur.
  • Önerilen sermaye:   Önerilen asgari sermaye   500 USD veya daha fazla   operasyonlarımızı etkin bir şekilde izlemek için.
  • Otomatik ayarlamalar:   Biz ayarlarız   zararı durdur (SL)   ve   kar alma (TP)   takdirimize bağlı olarak gerçekleşecek olup, bu tür ayarlamalar otomatik olarak hesabınıza yansıtılacaktır.
  • Pozisyon açma ve kapatma:   Açtığımız veya kapattığımız pozisyonlar otomatik olarak hesabınıza yansıtılacaktır.   Pozisyonları manuel olarak kapatamazsınız , çünkü bu, ayarlarımızla senkronize olarak yeni bir pozisyonun otomatik olarak açılmasına neden olur.

Yeni aboneler için:

  • Hizmetimize abone olduğunuzda, ana hesabımızdaki tüm açık pozisyonlar, güncel piyasa fiyatı üzerinden hesabınıza anında yansıtılacaktır. Bu, ilk işlemlerinizin hesabınızın tam performansını yansıtmayabileceği anlamına gelir.   VORTEKS .

Zorunlu teknik koşullar:

Birini sağlamak için   istikrarlı ve güvenilir bağlantı   kopyalama ticaret sunucumuzla,   VPS (cloud) kullanımı zorunludur . Bu, bağlantı kesintilerini en aza indirmeye ve hesabınızdaki emirlerin hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamaya yardımcı olur.

Önerilen Broker:

Aracı kurumu kullanmanızı öneririz   Özel indirimler konusunda anlaştığımız Eightcap . Eightcap'te gerçek bir hesap açmak istiyorsanız lütfen bize ulaşın ve özel bir bağlantı alın.

Önemli Uyarı:

  • Sonuç garantisi yok:   Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Hiçbir sonucu, ne karı ne de zararı garantilemiyoruz.
  • Risk sorumluluğu:   Abone olarak, aşağıdaki hususlardan sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz:   kayıplar veya kazançlar   hesabınızda yapıldı. Kopyalama ticaret sistemini kendi inisiyatifinizle ve tüm sorumluluğu kendinize ait olarak kurarsınız.
  • İşlemle ilişkili riskler:   Yatırım yapmak, sermayenizin tamamını kaybetmeniz de dahil olmak üzere önemli riskler içerir. Piyasa hareketleri nedeniyle hesabınız tasfiye edilebilir ve bu tür kayıplardan sorumlu tutulamayız.

Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size destek olmak için buradayız! https://discord.gg/8RgcZdu7xK




İnceleme yok
2025.09.24 14:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 16:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 15:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 16:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 00:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.08 00:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.07 01:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 18:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.06 15:15
Share of trading days is too low
2025.03.06 15:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.06 15:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.06 14:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 14:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 14:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.06 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.06 14:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTCUSD XAUUSD Vortex NT Digitals
Ayda 120 USD
-25%
0
0
USD
374
USD
29
58%
383
51%
37%
0.88
-0.33
USD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.