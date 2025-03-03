SinyallerBölümler
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

NYDGolden

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
VantageInternational-Live 4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
791
Kârla kapanan işlemler:
656 (82.93%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (17.07%)
En iyi işlem:
2 051.69 EUR
En kötü işlem:
-6 179.62 EUR
Brüt kâr:
40 221.45 EUR (263 272 pips)
Brüt zarar:
-28 391.98 EUR (177 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
122 (3 388.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 481.70 EUR (43)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
36.24%
Maks. mevduat yükü:
41.93%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
627 (79.27%)
Satış işlemleri:
164 (20.73%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
14.96 EUR
Ortalama kâr:
61.31 EUR
Ortalama zarar:
-210.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-597.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7 282.87 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.41%
Yıllık tahmin:
17.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
545.37 EUR
Maksimum:
7 406.02 EUR (70.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.57% (7 406.92 EUR)
Varlığa göre:
22.76% (4 914.94 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 789
AUDCAD+ 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 13K
AUDCAD+ 17
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 85K
AUDCAD+ 260
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 051.69 EUR
En kötü işlem: -6 180 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 388.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -597.88 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NYDGolden
Ayda 999 USD
53%
0
0
USD
13K
EUR
28
99%
791
82%
36%
1.41
14.96
EUR
27%
1:200
Kopyala

