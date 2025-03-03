- Büyüme
İşlemler:
791
Kârla kapanan işlemler:
656 (82.93%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (17.07%)
En iyi işlem:
2 051.69 EUR
En kötü işlem:
-6 179.62 EUR
Brüt kâr:
40 221.45 EUR (263 272 pips)
Brüt zarar:
-28 391.98 EUR (177 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
122 (3 388.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 481.70 EUR (43)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
36.24%
Maks. mevduat yükü:
41.93%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
627 (79.27%)
Satış işlemleri:
164 (20.73%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
14.96 EUR
Ortalama kâr:
61.31 EUR
Ortalama zarar:
-210.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-597.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7 282.87 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.41%
Yıllık tahmin:
17.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
545.37 EUR
Maksimum:
7 406.02 EUR (70.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.57% (7 406.92 EUR)
Varlığa göre:
22.76% (4 914.94 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|789
|AUDCAD+
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|13K
|AUDCAD+
|17
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|85K
|AUDCAD+
|260
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 051.69 EUR
En kötü işlem: -6 180 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 388.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -597.88 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Signal GOLDEN
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
53%
0
0
USD
USD
13K
EUR
EUR
28
99%
791
82%
36%
1.41
14.96
EUR
EUR
27%
1:200