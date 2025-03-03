SinyallerBölümler
Luciliadi

RLH 777

Luciliadi
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 46%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
115 (91.26%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (8.73%)
En iyi işlem:
219.92 USD
En kötü işlem:
-159.45 USD
Brüt kâr:
4 493.00 USD (58 945 pips)
Brüt zarar:
-740.74 USD (4 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (1 980.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 980.02 USD (38)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
96.00%
Maks. mevduat yükü:
15.62%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
22.49
Alış işlemleri:
39 (30.95%)
Satış işlemleri:
87 (69.05%)
Kâr faktörü:
6.07
Beklenen getiri:
29.78 USD
Ortalama kâr:
39.07 USD
Ortalama zarar:
-67.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-151.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.45 USD (1)
Aylık büyüme:
1.49%
Yıllık tahmin:
21.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.00 USD
Maksimum:
166.82 USD (1.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.75% (162.45 USD)
Varlığa göre:
30.72% (2 025.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.dmb 17
EURGBP.dmb 14
GBPNZD.dmb 12
EURUSD.dmb 7
GBPAUD.dmb 7
EURNZD.dmb 7
AUDNZD.dmb 7
EURAUD.dmb 6
AUDCHF.dmb 6
GBPJPY.dmb 5
USDCAD.dmb 5
AUDCAD.dmb 4
GBPCAD.dmb 4
EURCAD.dmb 4
NZDUSD.dmb 3
EURCHF.dmb 3
NZDCHF.dmb 3
AUDJPY.dmb 3
NZDCAD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
USDCHF.dmb 2
GBPCHF.dmb 1
USDJPY.dmb 1
EURJPY.dmb 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.dmb 523
EURGBP.dmb 301
GBPNZD.dmb 610
EURUSD.dmb 267
GBPAUD.dmb 151
EURNZD.dmb 379
AUDNZD.dmb -52
EURAUD.dmb 215
AUDCHF.dmb 65
GBPJPY.dmb 108
USDCAD.dmb 337
AUDCAD.dmb 49
GBPCAD.dmb 188
EURCAD.dmb 93
NZDUSD.dmb 185
EURCHF.dmb 51
NZDCHF.dmb 24
AUDJPY.dmb 14
NZDCAD.dmb 71
AUDUSD.dmb 50
USDCHF.dmb 37
GBPCHF.dmb 49
USDJPY.dmb 36
EURJPY.dmb 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.dmb 5.8K
EURGBP.dmb 2.6K
GBPNZD.dmb 11K
EURUSD.dmb 2.9K
GBPAUD.dmb 2.7K
EURNZD.dmb 6.9K
AUDNZD.dmb -586
EURAUD.dmb 3.8K
AUDCHF.dmb 682
GBPJPY.dmb 1.9K
USDCAD.dmb 5K
AUDCAD.dmb 853
GBPCAD.dmb 2.8K
EURCAD.dmb 1.5K
NZDUSD.dmb 1.9K
EURCHF.dmb 503
NZDCHF.dmb 322
AUDJPY.dmb 339
NZDCAD.dmb 1.1K
AUDUSD.dmb 561
USDCHF.dmb 381
GBPCHF.dmb 425
USDJPY.dmb 571
EURJPY.dmb 312
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +219.92 USD
En kötü işlem: -159 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 980.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -151.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Major currency, Minor currency, and Cross currency.
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.17 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.03 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 12:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
