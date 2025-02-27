- Büyüme
İşlemler:
386
Kârla kapanan işlemler:
187 (48.44%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (51.55%)
En iyi işlem:
19.83 USD
En kötü işlem:
-5.12 USD
Brüt kâr:
510.68 USD (77 053 pips)
Brüt zarar:
-367.41 USD (44 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (30.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.84 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
14.81%
Maks. mevduat yükü:
5.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.68
Alış işlemleri:
195 (50.52%)
Satış işlemleri:
191 (49.48%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-1.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-30.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.63 USD (9)
Aylık büyüme:
-0.90%
Yıllık tahmin:
-8.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.63 USD
Maksimum:
30.63 USD (6.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.42% (29.32 USD)
Varlığa göre:
2.47% (5.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|347
|EURJPY
|24
|GBPJPY
|14
|XAUUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|118
|EURJPY
|-14
|GBPJPY
|38
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|25K
|EURJPY
|1.5K
|GBPJPY
|6.7K
|XAUUSD
|92
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.83 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +30.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.32 × 19
|
ICMarketsSC-Live10
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live32
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
KohleCapitalMarkets-Live
|1.35 × 80
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.56 × 1181
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.76 × 29
|
ICMarketsSC-Live23
|1.77 × 286
|
ICMarketsSC-Live09
|1.96 × 1496
|
ICMarketsSC-Live24
|2.35 × 193
|
FXCL-Main2
|2.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|2.77 × 150
|
ICMarketsSC-Live25
|2.83 × 186
|
ICMarketsSC-Live20
|3.88 × 72
|
MEXAtlantic-Real-2
|4.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|4.36 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|4.56 × 32
波段策略，一次一单，带止损，无浮亏。最大回撤20%，年化收益40%-60%；最低200美金1:1跟单小资金友好。2000美金则1:10以此类推。低风险，稳定型产品。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
102
100%
386
48%
15%
1.38
0.37
USD
USD
10%
1:100