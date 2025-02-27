SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EurasiaPlanet
Cai Li

EurasiaPlanet

Cai Li
0 inceleme
Güvenilirlik
102 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 54%
ICMarketsSC-Live09
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
386
Kârla kapanan işlemler:
187 (48.44%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (51.55%)
En iyi işlem:
19.83 USD
En kötü işlem:
-5.12 USD
Brüt kâr:
510.68 USD (77 053 pips)
Brüt zarar:
-367.41 USD (44 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (30.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.84 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
14.81%
Maks. mevduat yükü:
5.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.68
Alış işlemleri:
195 (50.52%)
Satış işlemleri:
191 (49.48%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-1.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-30.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.63 USD (9)
Aylık büyüme:
-0.90%
Yıllık tahmin:
-8.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.63 USD
Maksimum:
30.63 USD (6.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.42% (29.32 USD)
Varlığa göre:
2.47% (5.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 347
EURJPY 24
GBPJPY 14
XAUUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 118
EURJPY -14
GBPJPY 38
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 25K
EURJPY 1.5K
GBPJPY 6.7K
XAUUSD 92
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.83 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +30.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live32
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
KohleCapitalMarkets-Live
1.35 × 80
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.56 × 1181
MonetaMarkets-Live 6
1.76 × 29
ICMarketsSC-Live23
1.77 × 286
ICMarketsSC-Live09
1.96 × 1496
ICMarketsSC-Live24
2.35 × 193
FXCL-Main2
2.75 × 4
ICMarketsSC-Live26
2.77 × 150
ICMarketsSC-Live25
2.83 × 186
ICMarketsSC-Live20
3.88 × 72
MEXAtlantic-Real-2
4.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
4.36 × 11
FusionMarkets-Live 2
4.56 × 32
23 daha fazla...
波段策略，一次一单，带止损，无浮亏。最大回撤20%，年化收益40%-60%；最低200美金1:1跟单小资金友好。2000美金则1:10以此类推。低风险，稳定型产品。
İnceleme yok
2025.02.27 04:30
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.61% of days out of 498 days of the signal's entire lifetime.
