Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 4 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live7 0.00 × 1 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.32 × 19 ICMarketsSC-Live10 0.44 × 16 ICMarketsSC-Live32 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live31 1.00 × 563 KohleCapitalMarkets-Live 1.35 × 80 ICMarketsSC-Live03 1.50 × 4 ICMarketsSC-Live08 1.56 × 1181 MonetaMarkets-Live 6 1.76 × 29 ICMarketsSC-Live23 1.77 × 286 ICMarketsSC-Live09 1.96 × 1496 ICMarketsSC-Live24 2.35 × 193 FXCL-Main2 2.75 × 4 ICMarketsSC-Live26 2.77 × 150 ICMarketsSC-Live25 2.83 × 186 ICMarketsSC-Live20 3.88 × 72 MEXAtlantic-Real-2 4.00 × 4 ICMarketsSC-Live06 4.36 × 11 FusionMarkets-Live 2 4.56 × 32 23 daha fazla...