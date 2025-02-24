Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live 0.00 × 22 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.12 × 155 Pepperstone-MT5-Live01 0.91 × 168 TradeMaxGlobal-Live 1.00 × 6 ICMarketsSC-MT5 1.06 × 464 Exness-MT5Real8 1.06 × 131 ICMarketsEU-MT5-5 1.14 × 2964 Exness-MT5Real6 1.33 × 76 ICMarketsSC-MT5-4 1.57 × 2105 Exness-MT5Real7 1.63 × 228 ICMarketsSC-MT5-2 2.11 × 741 FusionMarkets-Live 2.38 × 68 TitanFX-MT5-01 2.57 × 165 BlackBullMarkets-Live 2.60 × 5 Exness-MT5Real2 3.00 × 2 ICMarketsEU-MT5 3.00 × 1 Exness-MT5Real3 3.20 × 45 Exness-MT5Real18 3.50 × 2 VantageInternational-Live 4.16 × 50 FBS-Real 5.00 × 6 KuberaCapitalMarkets-Server 5.08 × 178 WingoGroupLtd-Server 5.40 × 5 Exness-MT5Real5 5.53 × 458 21 daha fazla...