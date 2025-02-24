SinyallerBölümler
Sutanto Hokermin

GOLDy Alex

Sutanto Hokermin
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 61%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
484
Kârla kapanan işlemler:
261 (53.92%)
Zararla kapanan işlemler:
223 (46.07%)
En iyi işlem:
92.37 USD
En kötü işlem:
-55.07 USD
Brüt kâr:
2 619.69 USD (192 962 pips)
Brüt zarar:
-2 309.34 USD (202 342 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (39.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
191.31 USD (21)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
18.04%
Maks. mevduat yükü:
21.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
401 (82.85%)
Satış işlemleri:
83 (17.15%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
10.04 USD
Ortalama zarar:
-10.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-49.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-294.42 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.33%
Yıllık tahmin:
-4.01%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.60 USD
Maksimum:
294.46 USD (31.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.57% (287.41 USD)
Varlığa göre:
32.17% (300.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 442
GBPUSD 18
GBPNZD 10
EURGBP 5
GBPJPY 3
BTCUSD 2
AUDSGD 1
USDCHF 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 325
GBPUSD -33
GBPNZD -4
EURGBP -10
GBPJPY 35
BTCUSD -3
AUDSGD 0
USDCHF 3
NZDUSD -1
EURUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD -1.7K
GBPNZD -210
EURGBP -747
GBPJPY 5.1K
BTCUSD -26K
AUDSGD 13
USDCHF 126
NZDUSD -35
EURUSD -116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.37 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +39.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 22
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 168
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 464
Exness-MT5Real8
1.06 × 131
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 2105
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-2
2.11 × 741
FusionMarkets-Live
2.38 × 68
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
BlackBullMarkets-Live
2.60 × 5
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real3
3.20 × 45
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
VantageInternational-Live
4.16 × 50
FBS-Real
5.00 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 178
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real5
5.53 × 458
21 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 11:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 08:54
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.75% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 01:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 11:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 04:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 04:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 12:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLDy Alex
Ayda 30 USD
61%
0
0
USD
576
USD
31
47%
484
53%
18%
1.13
0.64
USD
36%
1:500
