İşlemler:
484
Kârla kapanan işlemler:
261 (53.92%)
Zararla kapanan işlemler:
223 (46.07%)
En iyi işlem:
92.37 USD
En kötü işlem:
-55.07 USD
Brüt kâr:
2 619.69 USD (192 962 pips)
Brüt zarar:
-2 309.34 USD (202 342 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (39.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
191.31 USD (21)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
18.04%
Maks. mevduat yükü:
21.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
401 (82.85%)
Satış işlemleri:
83 (17.15%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
10.04 USD
Ortalama zarar:
-10.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-49.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-294.42 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.33%
Yıllık tahmin:
-4.01%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.60 USD
Maksimum:
294.46 USD (31.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.57% (287.41 USD)
Varlığa göre:
32.17% (300.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|442
|GBPUSD
|18
|GBPNZD
|10
|EURGBP
|5
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|2
|AUDSGD
|1
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|325
|GBPUSD
|-33
|GBPNZD
|-4
|EURGBP
|-10
|GBPJPY
|35
|BTCUSD
|-3
|AUDSGD
|0
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|-1
|EURUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPNZD
|-210
|EURGBP
|-747
|GBPJPY
|5.1K
|BTCUSD
|-26K
|AUDSGD
|13
|USDCHF
|126
|NZDUSD
|-35
|EURUSD
|-116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +92.37 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +39.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 22
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 155
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 168
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 464
|
Exness-MT5Real8
|1.06 × 131
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.14 × 2964
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 2105
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.11 × 741
|
FusionMarkets-Live
|2.38 × 68
|
TitanFX-MT5-01
|2.57 × 165
|
BlackBullMarkets-Live
|2.60 × 5
|
Exness-MT5Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|3.20 × 45
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.16 × 50
|
FBS-Real
|5.00 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.08 × 178
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|5.53 × 458
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
61%
0
0
USD
USD
576
USD
USD
31
47%
484
53%
18%
1.13
0.64
USD
USD
36%
1:500