SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trienchieu
Pham Phu Khanh

Trienchieu

Pham Phu Khanh
0 inceleme
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 969 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -29%
Exness-MT5Real8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
414
Kârla kapanan işlemler:
286 (69.08%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (30.92%)
En iyi işlem:
108.00 USD
En kötü işlem:
-132.72 USD
Brüt kâr:
1 934.87 USD (401 125 pips)
Brüt zarar:
-2 026.73 USD (470 440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (56.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.82 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.36%
Maks. mevduat yükü:
55.02%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
221 (53.38%)
Satış işlemleri:
193 (46.62%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.22 USD
Ortalama kâr:
6.77 USD
Ortalama zarar:
-15.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-212.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-212.18 USD (5)
Aylık büyüme:
-19.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.06 USD
Maksimum:
251.93 USD (43.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.94% (206.18 USD)
Varlığa göre:
33.42% (312.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 245
GBPJPY 39
GBPUSD 37
EURJPY 37
EURUSD 19
USDJPY 16
AUDUSD 8
USDCAD 5
AUDJPY 4
USDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -192
GBPJPY 15
GBPUSD -27
EURJPY 14
EURUSD 6
USDJPY 77
AUDUSD 8
USDCAD 18
AUDJPY 8
USDCHF -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -74K
GBPJPY 1.1K
GBPUSD -644
EURJPY 1.1K
EURUSD 376
USDJPY 1.9K
AUDUSD 152
USDCAD 322
AUDJPY 242
USDCHF -273
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.00 USD
En kötü işlem: -133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +56.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -212.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1036
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
1.11 × 411
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.67 × 184
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
3.31 × 322
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real
5.23 × 100
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.08 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 05:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trienchieu
Ayda 969 USD
-29%
0
0
USD
1K
USD
81
0%
414
69%
4%
0.95
-0.22
USD
40%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.