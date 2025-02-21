- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
414
Kârla kapanan işlemler:
286 (69.08%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (30.92%)
En iyi işlem:
108.00 USD
En kötü işlem:
-132.72 USD
Brüt kâr:
1 934.87 USD (401 125 pips)
Brüt zarar:
-2 026.73 USD (470 440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (56.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.82 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.36%
Maks. mevduat yükü:
55.02%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
221 (53.38%)
Satış işlemleri:
193 (46.62%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.22 USD
Ortalama kâr:
6.77 USD
Ortalama zarar:
-15.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-212.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-212.18 USD (5)
Aylık büyüme:
-19.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.06 USD
Maksimum:
251.93 USD (43.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.94% (206.18 USD)
Varlığa göre:
33.42% (312.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|GBPJPY
|39
|GBPUSD
|37
|EURJPY
|37
|EURUSD
|19
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-192
|GBPJPY
|15
|GBPUSD
|-27
|EURJPY
|14
|EURUSD
|6
|USDJPY
|77
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|18
|AUDJPY
|8
|USDCHF
|-18
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-74K
|GBPJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-644
|EURJPY
|1.1K
|EURUSD
|376
|USDJPY
|1.9K
|AUDUSD
|152
|USDCAD
|322
|AUDJPY
|242
|USDCHF
|-273
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.00 USD
En kötü işlem: -133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +56.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -212.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Alpari-MT5
|0.00 × 10
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
FXView-Live
|0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 1036
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
Exness-MT5Real15
|1.11 × 411
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
Exness-MT5Real12
|1.67 × 184
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
|3.31 × 322
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
Exness-MT5Real
|5.23 × 100
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
Weltrade-Real
|5.60 × 121
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 969 USD
-29%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
81
0%
414
69%
4%
0.95
-0.22
USD
USD
40%
1:500