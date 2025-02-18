SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DR PAMM
Derek Rodrigues Correa

DR PAMM

Derek Rodrigues Correa
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 42%
4xCube-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 809
Kârla kapanan işlemler:
1 275 (70.48%)
Zararla kapanan işlemler:
534 (29.52%)
En iyi işlem:
449.27 USD
En kötü işlem:
-1 386.79 USD
Brüt kâr:
25 490.57 USD (2 524 825 pips)
Brüt zarar:
-23 532.34 USD (203 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (191.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 853.40 USD (16)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
60.73%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
890 (49.20%)
Satış işlemleri:
919 (50.80%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
19.99 USD
Ortalama zarar:
-44.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-243.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 646.23 USD (2)
Aylık büyüme:
-11.50%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
435.39 USD
Maksimum:
2 439.05 USD (22.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.74% (1 145.78 USD)
Varlığa göre:
97.70% (3 149.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDxx 1167
NZDCADxx 324
AUDCADxx 250
AUDNZDxx 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDxx -28
NZDCADxx 2.5K
AUDCADxx 3K
AUDNZDxx -317
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDxx 3.8K
NZDCADxx 16K
AUDCADxx 35K
AUDNZDxx -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +449.27 USD
En kötü işlem: -1 387 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +191.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -243.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
İnceleme yok
2025.10.16 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.02 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 14:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.11 13:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 13:24
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DR PAMM
Ayda 1000 USD
42%
0
0
USD
12K
USD
61
93%
1 809
70%
100%
1.08
1.08
USD
98%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.