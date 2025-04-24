SinyallerBölümler
Ai Jing Gao

THPX1

Ai Jing Gao
1 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 99%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 319
Kârla kapanan işlemler:
1 664 (71.75%)
Zararla kapanan işlemler:
655 (28.24%)
En iyi işlem:
2 825.70 USD
En kötü işlem:
-2 372.30 USD
Brüt kâr:
646 382.91 USD (482 935 pips)
Brüt zarar:
-370 977.06 USD (107 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (2 166.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 088.63 USD (11)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
52.62%
Maks. mevduat yükü:
68.86%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
17.79
Alış işlemleri:
1 426 (61.49%)
Satış işlemleri:
893 (38.51%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
118.76 USD
Ortalama kâr:
388.45 USD
Ortalama zarar:
-566.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-12 767.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 767.60 USD (15)
Aylık büyüme:
0.04%
Yıllık tahmin:
1.16%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.14 USD
Maksimum:
15 479.47 USD (7.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.57% (3 466.45 USD)
Varlığa göre:
15.99% (3 922.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUBTC 994
XAUBTC.stp 858
XAUUSD 279
XAGUSD 83
USoil 34
EURUSD 19
GBPUSD 17
BTCUSD 15
WTIBTC 2
XAUUSD.stp 2
BTCUSD.stp 2
XAGBTC.stp 2
XAUETH 1
XAGBTC 1
WTIBTC.stp 1
WTIUSD.stp 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUBTC 148K
XAUBTC.stp 96K
XAUUSD 20K
XAGUSD 7K
USoil 2.3K
EURUSD -248
GBPUSD 304
BTCUSD 1.3K
WTIBTC 0
XAUUSD.stp 49
BTCUSD.stp -28
XAGBTC.stp 797
XAUETH -24
XAGBTC 0
WTIBTC.stp 135
WTIUSD.stp -7
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUBTC 41K
XAUBTC.stp 31K
XAUUSD 23K
XAGUSD 1.2K
USoil 249
EURUSD -109
GBPUSD 554
BTCUSD 136K
WTIBTC 0
XAUUSD.stp 40
BTCUSD.stp -1.8K
XAGBTC.stp 124
XAUETH -743
XAGBTC 0
WTIBTC.stp 133
WTIUSD.stp -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 825.70 USD
En kötü işlem: -2 372 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 166.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 767.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.33 × 18
Ortalama derecelendirme:
xieyibu2002
31
xieyibu2002 2025.04.24 19:27 
 

I have been tracking the signal for three months and decide to subscribe today. The performance is really amazing for XAUBTC. Please keep it going!

