- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 319
Kârla kapanan işlemler:
1 664 (71.75%)
Zararla kapanan işlemler:
655 (28.24%)
En iyi işlem:
2 825.70 USD
En kötü işlem:
-2 372.30 USD
Brüt kâr:
646 382.91 USD (482 935 pips)
Brüt zarar:
-370 977.06 USD (107 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (2 166.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 088.63 USD (11)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
52.62%
Maks. mevduat yükü:
68.86%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
17.79
Alış işlemleri:
1 426 (61.49%)
Satış işlemleri:
893 (38.51%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
118.76 USD
Ortalama kâr:
388.45 USD
Ortalama zarar:
-566.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-12 767.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 767.60 USD (15)
Aylık büyüme:
0.04%
Yıllık tahmin:
1.16%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.14 USD
Maksimum:
15 479.47 USD (7.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.57% (3 466.45 USD)
Varlığa göre:
15.99% (3 922.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|994
|XAUBTC.stp
|858
|XAUUSD
|279
|XAGUSD
|83
|USoil
|34
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|17
|BTCUSD
|15
|WTIBTC
|2
|XAUUSD.stp
|2
|BTCUSD.stp
|2
|XAGBTC.stp
|2
|XAUETH
|1
|XAGBTC
|1
|WTIBTC.stp
|1
|WTIUSD.stp
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUBTC
|148K
|XAUBTC.stp
|96K
|XAUUSD
|20K
|XAGUSD
|7K
|USoil
|2.3K
|EURUSD
|-248
|GBPUSD
|304
|BTCUSD
|1.3K
|WTIBTC
|0
|XAUUSD.stp
|49
|BTCUSD.stp
|-28
|XAGBTC.stp
|797
|XAUETH
|-24
|XAGBTC
|0
|WTIBTC.stp
|135
|WTIUSD.stp
|-7
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUBTC
|41K
|XAUBTC.stp
|31K
|XAUUSD
|23K
|XAGUSD
|1.2K
|USoil
|249
|EURUSD
|-109
|GBPUSD
|554
|BTCUSD
|136K
|WTIBTC
|0
|XAUUSD.stp
|40
|BTCUSD.stp
|-1.8K
|XAGBTC.stp
|124
|XAUETH
|-743
|XAGBTC
|0
|WTIBTC.stp
|133
|WTIUSD.stp
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 825.70 USD
En kötü işlem: -2 372 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 166.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 767.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
99%
0
0
USD
USD
139K
USD
USD
44
34%
2 319
71%
53%
1.74
118.76
USD
USD
99%
1:100
I have been tracking the signal for three months and decide to subscribe today. The performance is really amazing for XAUBTC. Please keep it going!