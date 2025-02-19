- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 667
Kârla kapanan işlemler:
1 822 (68.31%)
Zararla kapanan işlemler:
845 (31.68%)
En iyi işlem:
72.69 EUR
En kötü işlem:
-483.10 EUR
Brüt kâr:
8 619.80 EUR (489 794 pips)
Brüt zarar:
-7 857.38 EUR (412 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (340.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
340.43 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
71.59%
Maks. mevduat yükü:
13.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
1 377 (51.63%)
Satış işlemleri:
1 290 (48.37%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.29 EUR
Ortalama kâr:
4.73 EUR
Ortalama zarar:
-9.30 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-50.17 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-483.10 EUR (1)
Aylık büyüme:
11.77%
Yıllık tahmin:
142.86%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
821.45 EUR
Maksimum:
858.19 EUR (42.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.91% (858.19 EUR)
Varlığa göre:
52.24% (731.64 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|779
|NZDCAD
|679
|AUDCAD
|505
|GBPUSD
|238
|AUDUSD
|105
|USDJPY
|60
|EURGBP
|36
|EURUSD
|35
|.US30Cash
|34
|EURAUD
|30
|GBPAUD
|28
|AUDNZD
|24
|EURNZD
|16
|USDCAD
|14
|NZDUSD
|12
|CHFJPY
|11
|USDCHF
|10
|EURJPY
|10
|.USTECHCash
|9
|.US500Cash
|8
|AUDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|GBPCHF
|5
|GBPCAD
|3
|EURCAD
|2
|EURCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|NZDCAD
|362
|AUDCAD
|515
|GBPUSD
|-974
|AUDUSD
|58
|USDJPY
|-289
|EURGBP
|-66
|EURUSD
|124
|.US30Cash
|-183
|EURAUD
|112
|GBPAUD
|-45
|AUDNZD
|-3
|EURNZD
|-90
|USDCAD
|-37
|NZDUSD
|-30
|CHFJPY
|49
|USDCHF
|-5
|EURJPY
|-79
|.USTECHCash
|-54
|.US500Cash
|-17
|AUDJPY
|40
|GBPJPY
|-109
|GBPCHF
|5
|GBPCAD
|3
|EURCAD
|1
|EURCHF
|-4
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|108K
|NZDCAD
|22K
|AUDCAD
|27K
|GBPUSD
|-50K
|AUDUSD
|1.2K
|USDJPY
|-10K
|EURGBP
|-1.4K
|EURUSD
|7.9K
|.US30Cash
|-11K
|EURAUD
|5.8K
|GBPAUD
|-562
|AUDNZD
|73
|EURNZD
|-7.2K
|USDCAD
|-2.1K
|NZDUSD
|-928
|CHFJPY
|4.9K
|USDCHF
|-236
|EURJPY
|-4.7K
|.USTECHCash
|-4.9K
|.US500Cash
|-1.6K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPJPY
|-6.8K
|GBPCHF
|198
|GBPCAD
|138
|EURCAD
|46
|EURCHF
|-48
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.69 EUR
En kötü işlem: -483 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +340.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -50.17 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.47 × 19
|
GoMarkets-Real 1
|0.50 × 527
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.51 × 303
|
ICMarketsSC-Live22
|0.53 × 32
|
ICMarketsSC-Live06
|0.57 × 305
|
BlackBullMarkets-Live
|0.58 × 74
|
ICMarketsSC-Live11
|0.60 × 5
