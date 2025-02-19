SinyallerBölümler
ECN_Risky
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Risky

Adrian Nieves De La Cruz
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 59%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 667
Kârla kapanan işlemler:
1 822 (68.31%)
Zararla kapanan işlemler:
845 (31.68%)
En iyi işlem:
72.69 EUR
En kötü işlem:
-483.10 EUR
Brüt kâr:
8 619.80 EUR (489 794 pips)
Brüt zarar:
-7 857.38 EUR (412 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (340.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
340.43 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
71.59%
Maks. mevduat yükü:
13.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
1 377 (51.63%)
Satış işlemleri:
1 290 (48.37%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.29 EUR
Ortalama kâr:
4.73 EUR
Ortalama zarar:
-9.30 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-50.17 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-483.10 EUR (1)
Aylık büyüme:
11.77%
Yıllık tahmin:
142.86%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
821.45 EUR
Maksimum:
858.19 EUR (42.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.91% (858.19 EUR)
Varlığa göre:
52.24% (731.64 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 779
NZDCAD 679
AUDCAD 505
GBPUSD 238
AUDUSD 105
USDJPY 60
EURGBP 36
EURUSD 35
.US30Cash 34
EURAUD 30
GBPAUD 28
AUDNZD 24
EURNZD 16
USDCAD 14
NZDUSD 12
CHFJPY 11
USDCHF 10
EURJPY 10
.USTECHCash 9
.US500Cash 8
AUDJPY 7
GBPJPY 6
GBPCHF 5
GBPCAD 3
EURCAD 2
EURCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
NZDCAD 362
AUDCAD 515
GBPUSD -974
AUDUSD 58
USDJPY -289
EURGBP -66
EURUSD 124
.US30Cash -183
EURAUD 112
GBPAUD -45
AUDNZD -3
EURNZD -90
USDCAD -37
NZDUSD -30
CHFJPY 49
USDCHF -5
EURJPY -79
.USTECHCash -54
.US500Cash -17
AUDJPY 40
GBPJPY -109
GBPCHF 5
GBPCAD 3
EURCAD 1
EURCHF -4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 108K
NZDCAD 22K
AUDCAD 27K
GBPUSD -50K
AUDUSD 1.2K
USDJPY -10K
EURGBP -1.4K
EURUSD 7.9K
.US30Cash -11K
EURAUD 5.8K
GBPAUD -562
AUDNZD 73
EURNZD -7.2K
USDCAD -2.1K
NZDUSD -928
CHFJPY 4.9K
USDCHF -236
EURJPY -4.7K
.USTECHCash -4.9K
.US500Cash -1.6K
AUDJPY 2.9K
GBPJPY -6.8K
GBPCHF 198
GBPCAD 138
EURCAD 46
EURCHF -48
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.69 EUR
En kötü işlem: -483 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +340.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -50.17 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 4
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
VantageFXInternational-Live 7
0.47 × 19
GoMarkets-Real 1
0.50 × 527
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
TradersGlobalGroup-Live 2
0.51 × 303
ICMarketsSC-Live22
0.53 × 32
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 305
BlackBullMarkets-Live
0.58 × 74
ICMarketsSC-Live11
0.60 × 5
153 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.02 06:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 09:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.02.28 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ECN_Risky
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
1.5K
EUR
58
94%
2 667
68%
72%
1.09
0.29
EUR
52%
1:500
