İşlemler:
592
Kârla kapanan işlemler:
361 (60.97%)
Zararla kapanan işlemler:
231 (39.02%)
En iyi işlem:
187.30 USD
En kötü işlem:
-120.42 USD
Brüt kâr:
12 513.36 USD (260 938 pips)
Brüt zarar:
-12 133.37 USD (228 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (458.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
466.00 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
45.65%
Maks. mevduat yükü:
7.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
308 (52.03%)
Satış işlemleri:
284 (47.97%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
34.66 USD
Ortalama zarar:
-52.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-304.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-351.98 USD (4)
Aylık büyüme:
37.37%
Yıllık tahmin:
453.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.57 USD
Maksimum:
1 476.23 USD (63.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.31% (1 476.23 USD)
Varlığa göre:
5.39% (51.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|592
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|380
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +187.30 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +458.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -304.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.33 × 3
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 68
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3070
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|3.43 × 294
|
Tickmill-Live02
|3.47 × 70
|
DooPrime-Live 4
|3.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live06
|3.48 × 291
|
Tickmill-Live04
|3.87 × 39
|
ICMarketsSC-Live08
|4.25 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|4.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live07
|5.22 × 99
|
ICMarketsSC-Live05
|5.25 × 77
|
ICMarketsSC-Live12
|6.56 × 530
bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损5%以内，永无爆仓风险！长期风险50%+，属于高风险模式！复利三年挑战100倍利润！
（挑战3年1000美金复利到10万美金） 欢迎一起见证奇迹EA诞生！ 仅供展示，请勿订阅，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）
