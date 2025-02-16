SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bmfb05
Quan Feng

Bmfb05

Quan Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
592
Kârla kapanan işlemler:
361 (60.97%)
Zararla kapanan işlemler:
231 (39.02%)
En iyi işlem:
187.30 USD
En kötü işlem:
-120.42 USD
Brüt kâr:
12 513.36 USD (260 938 pips)
Brüt zarar:
-12 133.37 USD (228 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (458.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
466.00 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
45.65%
Maks. mevduat yükü:
7.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
308 (52.03%)
Satış işlemleri:
284 (47.97%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
34.66 USD
Ortalama zarar:
-52.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-304.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-351.98 USD (4)
Aylık büyüme:
37.37%
Yıllık tahmin:
453.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.57 USD
Maksimum:
1 476.23 USD (63.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.31% (1 476.23 USD)
Varlığa göre:
5.39% (51.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 592
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 380
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +187.30 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +458.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -304.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.33 × 3
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 68
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3070
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
3.43 × 294
Tickmill-Live02
3.47 × 70
DooPrime-Live 4
3.47 × 19
ICMarketsSC-Live06
3.48 × 291
Tickmill-Live04
3.87 × 39
ICMarketsSC-Live08
4.25 × 69
ICMarketsSC-Live23
4.71 × 7
ICMarketsSC-Live07
5.22 × 99
ICMarketsSC-Live05
5.25 × 77
ICMarketsSC-Live12
6.56 × 530
11 daha fazla...
bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损5%以内，永无爆仓风险！长期风险50%+，属于高风险模式！复利三年挑战100倍利润！

（挑战3年1000美金复利到10万美金） 欢迎一起见证奇迹EA诞生！ 仅供展示，请勿订阅，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bmfb05
Ayda 199 USD
38%
0
0
USD
1.4K
USD
32
99%
592
60%
46%
1.03
0.64
USD
63%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.