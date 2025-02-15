- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
896
Kârla kapanan işlemler:
569 (63.50%)
Zararla kapanan işlemler:
327 (36.50%)
En iyi işlem:
10 677.14 RUB
En kötü işlem:
-27 767.97 RUB
Brüt kâr:
208 026.30 RUB (259 254 pips)
Brüt zarar:
-253 397.41 RUB (86 274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (2 058.69 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
10 677.14 RUB (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
33.00%
Maks. mevduat yükü:
96.90%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
494 (55.13%)
Satış işlemleri:
402 (44.87%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-50.64 RUB
Ortalama kâr:
365.60 RUB
Ortalama zarar:
-774.92 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-36 605.27 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-69 973.99 RUB (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
-3.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52 333.80 RUB
Maksimum:
81 017.27 RUB (102.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.66% (81 017.27 RUB)
Varlığa göre:
21.66% (88 522.28 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|521
|USDJPYrfd
|235
|USDMXNrfd
|40
|GBPUSDrfd
|33
|XAUUSDrfd
|24
|USDZARrfd
|15
|USDCADrfd
|11
|AUDUSDrfd
|7
|CHFJPYrfd
|3
|USDCHFrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|AUDJPYrfd
|1
|GBPNZDrfd
|1
|USDSEKrfd
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|-1.4K
|USDJPYrfd
|371
|USDMXNrfd
|177
|GBPUSDrfd
|17
|XAUUSDrfd
|-120
|USDZARrfd
|177
|USDCADrfd
|-2
|AUDUSDrfd
|-20
|CHFJPYrfd
|3
|USDCHFrfd
|4
|USDRUBrfd
|7
|EURGBPrfd
|0
|AUDJPYrfd
|1
|GBPNZDrfd
|-6
|USDSEKrfd
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|8.8K
|USDJPYrfd
|28K
|USDMXNrfd
|90K
|GBPUSDrfd
|1.6K
|XAUUSDrfd
|-8.4K
|USDZARrfd
|47K
|USDCADrfd
|146
|AUDUSDrfd
|-255
|CHFJPYrfd
|44
|USDCHFrfd
|174
|USDRUBrfd
|4.7K
|EURGBPrfd
|-4
|AUDJPYrfd
|48
|GBPNZDrfd
|-151
|USDSEKrfd
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10 677.14 RUB
En kötü işlem: -27 768 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 058.69 RUB
Maksimum ardışık zarar: -36 605.27 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Ручная торговля, с применением квановых нано вычислений
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
10%
0
0
USD
USD
155K
RUB
RUB
31
0%
896
63%
33%
0.82
-50.64
RUB
RUB
22%
1:40