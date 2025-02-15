SinyallerBölümler
Artem Efimov

Alfa RUB

Artem Efimov
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
896
Kârla kapanan işlemler:
569 (63.50%)
Zararla kapanan işlemler:
327 (36.50%)
En iyi işlem:
10 677.14 RUB
En kötü işlem:
-27 767.97 RUB
Brüt kâr:
208 026.30 RUB (259 254 pips)
Brüt zarar:
-253 397.41 RUB (86 274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (2 058.69 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
10 677.14 RUB (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
33.00%
Maks. mevduat yükü:
96.90%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
494 (55.13%)
Satış işlemleri:
402 (44.87%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-50.64 RUB
Ortalama kâr:
365.60 RUB
Ortalama zarar:
-774.92 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-36 605.27 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-69 973.99 RUB (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
-3.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52 333.80 RUB
Maksimum:
81 017.27 RUB (102.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.66% (81 017.27 RUB)
Varlığa göre:
21.66% (88 522.28 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 521
USDJPYrfd 235
USDMXNrfd 40
GBPUSDrfd 33
XAUUSDrfd 24
USDZARrfd 15
USDCADrfd 11
AUDUSDrfd 7
CHFJPYrfd 3
USDCHFrfd 2
USDRUBrfd 1
EURGBPrfd 1
AUDJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
USDSEKrfd 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -1.4K
USDJPYrfd 371
USDMXNrfd 177
GBPUSDrfd 17
XAUUSDrfd -120
USDZARrfd 177
USDCADrfd -2
AUDUSDrfd -20
CHFJPYrfd 3
USDCHFrfd 4
USDRUBrfd 7
EURGBPrfd 0
AUDJPYrfd 1
GBPNZDrfd -6
USDSEKrfd 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 8.8K
USDJPYrfd 28K
USDMXNrfd 90K
GBPUSDrfd 1.6K
XAUUSDrfd -8.4K
USDZARrfd 47K
USDCADrfd 146
AUDUSDrfd -255
CHFJPYrfd 44
USDCHFrfd 174
USDRUBrfd 4.7K
EURGBPrfd -4
AUDJPYrfd 48
GBPNZDrfd -151
USDSEKrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 677.14 RUB
En kötü işlem: -27 768 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 058.69 RUB
Maksimum ardışık zarar: -36 605.27 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ручная торговля, с применением квановых нано вычислений
İnceleme yok
2025.10.18 18:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 12:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 16:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
