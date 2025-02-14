SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Aggresive
Giorgos Pantazopoulos

Gold Aggresive

Giorgos Pantazopoulos
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
203 (54.42%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (45.58%)
En iyi işlem:
30.36 EUR
En kötü işlem:
-113.69 EUR
Brüt kâr:
1 516.52 EUR (133 395 pips)
Brüt zarar:
-1 442.50 EUR (128 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (316.67 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
316.67 EUR (32)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
18.30%
Maks. mevduat yükü:
64.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
219 (58.71%)
Satış işlemleri:
154 (41.29%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.20 EUR
Ortalama kâr:
7.47 EUR
Ortalama zarar:
-8.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-47.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-119.09 EUR (5)
Aylık büyüme:
-51.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.43 EUR
Maksimum:
275.04 EUR (56.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.76% (275.04 EUR)
Varlığa göre:
64.63% (18.60 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 371
AUDCAD 1
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 83
AUDCAD 0
USDJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -17
USDJPY 177
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.36 EUR
En kötü işlem: -114 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +316.67 EUR
Maksimum ardışık zarar: -47.65 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live24
2.04 × 83
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol


Broker : FusionMarket 1:500


İnceleme yok
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Aggresive
Ayda 40 USD
-30%
0
0
USD
68
EUR
33
16%
373
54%
18%
1.05
0.20
EUR
97%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.