- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
203 (54.42%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (45.58%)
En iyi işlem:
30.36 EUR
En kötü işlem:
-113.69 EUR
Brüt kâr:
1 516.52 EUR (133 395 pips)
Brüt zarar:
-1 442.50 EUR (128 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (316.67 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
316.67 EUR (32)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
18.30%
Maks. mevduat yükü:
64.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
219 (58.71%)
Satış işlemleri:
154 (41.29%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.20 EUR
Ortalama kâr:
7.47 EUR
Ortalama zarar:
-8.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-47.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-119.09 EUR (5)
Aylık büyüme:
-51.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.43 EUR
Maksimum:
275.04 EUR (56.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.76% (275.04 EUR)
Varlığa göre:
64.63% (18.60 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|371
|AUDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|83
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.9K
|AUDCAD
|-17
|USDJPY
|177
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.36 EUR
En kötü işlem: -114 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +316.67 EUR
Maksimum ardışık zarar: -47.65 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 55
|
ICMarketsSC-Live24
|2.04 × 83
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Broker : FusionMarket 1:500
İnceleme yok
