Jimi Jim

MP Full Version

Jimi Jim
0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 205%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
300 (86.45%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (13.54%)
En iyi işlem:
30.47 USD
En kötü işlem:
-18.12 USD
Brüt kâr:
653.54 USD (617 722 pips)
Brüt zarar:
-242.57 USD (242 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (63.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.05 USD (30)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
4.99%
Maks. mevduat yükü:
5.97%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
12.13
Alış işlemleri:
347 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-5.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-33.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.89 USD (3)
Aylık büyüme:
4.14%
Yıllık tahmin:
52.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.10 USD
Maksimum:
33.89 USD (14.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.32% (33.89 USD)
Varlığa göre:
18.35% (100.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 347
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 411
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 375K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.47 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +63.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

This Signal Trade uses Expert Advisors .


Minimum Balance to Copy $500


Risk Warning !

Trading involves significant risk, and past performance does not guarantee future results. Ensure that you fully understand the risks before Copy this Signal.

Before deciding to participate in the markets, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite.

Most importantly, do not invest money you cannot afford to lose.
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.