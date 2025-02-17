- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
14 (41.17%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (58.82%)
En iyi işlem:
144.74 USD
En kötü işlem:
-157.03 USD
Brüt kâr:
729.59 USD (75 495 pips)
Brüt zarar:
-452.05 USD (29 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (80.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.74 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
26.16%
Maks. mevduat yükü:
338.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
25 (73.53%)
Satış işlemleri:
9 (26.47%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
8.16 USD
Ortalama kâr:
52.11 USD
Ortalama zarar:
-22.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-273.78 USD (5)
Aylık büyüme:
32.27%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.69 USD
Maksimum:
273.78 USD (43.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.52% (273.78 USD)
Varlığa göre:
48.33% (17.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|archived
|9
|XTIUSD
|5
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|162
|archived
|112
|XTIUSD
|-6
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.8K
|archived
|0
|XTIUSD
|-63
|BTCUSD
|38K
|GBPUSD
|-15
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +144.74 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +80.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 2
|
GKFXPrime-Live-1.2
|0.00 × 5
|
ValburyCapitalLimited-Live
|0.00 × 21
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 7
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-04Live
|0.00 × 1
|
JAFX-Real3
|0.00 × 3
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
FBS-Real-1
|0.00 × 5
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 1
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
USD
364
USD
USD
35
47%
34
41%
26%
1.61
8.16
USD
USD
48%
1:200