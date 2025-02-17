SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dinadin Journal 2025
Rahmadhan Prasadana A Md

Dinadin Journal 2025

Rahmadhan Prasadana A Md
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
FBS-Real-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
14 (41.17%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (58.82%)
En iyi işlem:
144.74 USD
En kötü işlem:
-157.03 USD
Brüt kâr:
729.59 USD (75 495 pips)
Brüt zarar:
-452.05 USD (29 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (80.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.74 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
26.16%
Maks. mevduat yükü:
338.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
25 (73.53%)
Satış işlemleri:
9 (26.47%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
8.16 USD
Ortalama kâr:
52.11 USD
Ortalama zarar:
-22.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-273.78 USD (5)
Aylık büyüme:
32.27%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.69 USD
Maksimum:
273.78 USD (43.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.52% (273.78 USD)
Varlığa göre:
48.33% (17.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16
archived 9
XTIUSD 5
BTCUSD 3
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 162
archived 112
XTIUSD -6
BTCUSD 10
GBPUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.8K
archived 0
XTIUSD -63
BTCUSD 38K
GBPUSD -15
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +144.74 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +80.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-Standard
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 5
ValburyCapitalLimited-Live
0.00 × 21
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 7
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
JAFX-Real3
0.00 × 3
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
FBS-Real-1
0.00 × 5
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 1
310 daha fazla...
for foward test Journal
İnceleme yok
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 06:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 12.9% of days out of the 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 00:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
