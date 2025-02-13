SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Relax Swinger
Ariyanto Herika Susilo

Relax Swinger

Ariyanto Herika Susilo
0 inceleme
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -70%
FBS-Real-7
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
199 (58.70%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (41.30%)
En iyi işlem:
1 179.35 USD
En kötü işlem:
-2 681.00 USD
Brüt kâr:
20 274.28 USD (18 032 377 pips)
Brüt zarar:
-21 925.47 USD (7 229 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 009.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 235.29 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
81.48%
Maks. mevduat yükü:
93.37%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
268 (79.06%)
Satış işlemleri:
71 (20.94%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-4.87 USD
Ortalama kâr:
101.88 USD
Ortalama zarar:
-156.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 628.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 383.80 USD (3)
Aylık büyüme:
688.77%
Yıllık tahmin:
8 357.07%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 457.35 USD
Maksimum:
6 718.71 USD (71.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.02% (6 718.71 USD)
Varlığa göre:
74.88% (4 081.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 125
ETHUSD 71
XAUUSD 44
US100 34
archived 30
EURUSD 10
GBPUSD 8
USDCAD 5
XAGUSD 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
USDCHF 2
EURGBP 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 2.4K
ETHUSD 923
XAUUSD -7.3K
US100 1.6K
archived 849
EURUSD 38
GBPUSD -37
USDCAD 108
XAGUSD -65
USDJPY -47
GBPJPY 0
USDCHF 1
EURGBP -2
AUDUSD -29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 10M
ETHUSD 316K
XAUUSD -21K
US100 341K
archived 0
EURUSD -1.4K
GBPUSD 511
USDCAD 2.3K
XAGUSD -796
USDJPY -4.1K
GBPJPY 20
USDCHF 52
EURGBP -167
AUDUSD -237
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 179.35 USD
En kötü işlem: -2 681 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 009.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 628.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 6
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.02 × 45
244 daha fazla...
style swing trading
with strict MM
İnceleme yok
2025.10.09 08:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 08:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 15:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 11:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 04:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 03:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 22:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
