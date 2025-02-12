SinyallerBölümler
Leo Ance Sundara Ganda

SPECIALIS XAUUSD TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
59 (79.72%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (20.27%)
En iyi işlem:
93.86 USD
En kötü işlem:
-34.42 USD
Brüt kâr:
219.70 USD (104 967 pips)
Brüt zarar:
-213.21 USD (163 647 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (42.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.76 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
5.88%
Maks. mevduat yükü:
4.46%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
39 (52.70%)
Satış işlemleri:
35 (47.30%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
3.72 USD
Ortalama zarar:
-14.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-49.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.80 USD (4)
Aylık büyüme:
-10.36%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.64 USD
Maksimum:
126.83 USD (20.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.58% (115.80 USD)
Varlığa göre:
11.18% (25.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 73
profit 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -87
profit 94
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -59K
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.86 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +42.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
2025.09.16 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 22:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 06:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 11:11
Share of trading days is too low
2025.05.28 10:11
Share of trading days is too low
2025.05.20 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 01:20
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 13.43% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 01:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.04.19 03:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.19 03:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 08:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.13 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.13 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
