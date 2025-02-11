- Büyüme
İşlemler:
383
Kârla kapanan işlemler:
308 (80.41%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (19.58%)
En iyi işlem:
672.93 USD
En kötü işlem:
-685.63 USD
Brüt kâr:
2 922.89 USD (30 868 pips)
Brüt zarar:
-1 488.17 USD (11 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (90.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
712.75 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
34.83%
Maks. mevduat yükü:
32.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
208 (54.31%)
Satış işlemleri:
175 (45.69%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
3.75 USD
Ortalama kâr:
9.49 USD
Ortalama zarar:
-19.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-191.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-685.63 USD (1)
Aylık büyüme:
9.20%
Yıllık tahmin:
111.66%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.94 USD
Maksimum:
720.20 USD (26.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.13% (720.20 USD)
Varlığa göre:
21.14% (648.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|25
|NZDJPY
|25
|AUDJPY
|24
|CADJPY
|24
|AUDCHF
|22
|EURAUD
|20
|USDJPY
|19
|NZDUSD
|16
|GBPJPY
|16
|USDCAD
|15
|NZDCAD
|14
|AUDNZD
|13
|EURGBP
|13
|USDCHF
|13
|GBPUSD
|13
|GBPAUD
|12
|EURNZD
|12
|archived
|12
|EURCAD
|12
|AUDUSD
|12
|GBPCHF
|11
|EURJPY
|10
|EURUSD
|8
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|7
|NZDCHF
|6
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|94
|NZDJPY
|113
|AUDJPY
|81
|CADJPY
|46
|AUDCHF
|45
|EURAUD
|104
|USDJPY
|35
|NZDUSD
|48
|GBPJPY
|85
|USDCAD
|45
|NZDCAD
|47
|AUDNZD
|44
|EURGBP
|104
|USDCHF
|70
|GBPUSD
|34
|GBPAUD
|23
|EURNZD
|61
|archived
|46
|EURCAD
|45
|AUDUSD
|66
|GBPCHF
|29
|EURJPY
|44
|EURUSD
|70
|AUDCAD
|38
|EURCHF
|15
|NZDCHF
|3
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|1.1K
|NZDJPY
|1.1K
|AUDJPY
|898
|CADJPY
|1.7K
|AUDCHF
|618
|EURAUD
|1.7K
|USDJPY
|1.6K
|NZDUSD
|500
|GBPJPY
|1.4K
|USDCAD
|725
|NZDCAD
|484
|AUDNZD
|428
|EURGBP
|361
|USDCHF
|504
|GBPUSD
|435
|GBPAUD
|721
|EURNZD
|1.2K
|archived
|0
|EURCAD
|786
|AUDUSD
|586
|GBPCHF
|644
|EURJPY
|1K
|EURUSD
|443
|AUDCAD
|365
|EURCHF
|323
|NZDCHF
|137
|CADCHF
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
En iyi işlem: +672.93 USD
En kötü işlem: -686 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +90.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 19
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Larson-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
MYFX-US07-Live
|0.06 × 162
|
GoMarkets-Real 1
|0.08 × 40
