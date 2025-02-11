SinyallerBölümler
Wanna Fernando

TrendTaker Pro

Wanna Fernando
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 43%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
383
Kârla kapanan işlemler:
308 (80.41%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (19.58%)
En iyi işlem:
672.93 USD
En kötü işlem:
-685.63 USD
Brüt kâr:
2 922.89 USD (30 868 pips)
Brüt zarar:
-1 488.17 USD (11 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (90.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
712.75 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
34.83%
Maks. mevduat yükü:
32.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
208 (54.31%)
Satış işlemleri:
175 (45.69%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
3.75 USD
Ortalama kâr:
9.49 USD
Ortalama zarar:
-19.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-191.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-685.63 USD (1)
Aylık büyüme:
9.20%
Yıllık tahmin:
111.66%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.94 USD
Maksimum:
720.20 USD (26.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.13% (720.20 USD)
Varlığa göre:
21.14% (648.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 25
NZDJPY 25
AUDJPY 24
CADJPY 24
AUDCHF 22
EURAUD 20
USDJPY 19
NZDUSD 16
GBPJPY 16
USDCAD 15
NZDCAD 14
AUDNZD 13
EURGBP 13
USDCHF 13
GBPUSD 13
GBPAUD 12
EURNZD 12
archived 12
EURCAD 12
AUDUSD 12
GBPCHF 11
EURJPY 10
EURUSD 8
AUDCAD 8
EURCHF 7
NZDCHF 6
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 94
NZDJPY 113
AUDJPY 81
CADJPY 46
AUDCHF 45
EURAUD 104
USDJPY 35
NZDUSD 48
GBPJPY 85
USDCAD 45
NZDCAD 47
AUDNZD 44
EURGBP 104
USDCHF 70
GBPUSD 34
GBPAUD 23
EURNZD 61
archived 46
EURCAD 45
AUDUSD 66
GBPCHF 29
EURJPY 44
EURUSD 70
AUDCAD 38
EURCHF 15
NZDCHF 3
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 1.1K
NZDJPY 1.1K
AUDJPY 898
CADJPY 1.7K
AUDCHF 618
EURAUD 1.7K
USDJPY 1.6K
NZDUSD 500
GBPJPY 1.4K
USDCAD 725
NZDCAD 484
AUDNZD 428
EURGBP 361
USDCHF 504
GBPUSD 435
GBPAUD 721
EURNZD 1.2K
archived 0
EURCAD 786
AUDUSD 586
GBPCHF 644
EURJPY 1K
EURUSD 443
AUDCAD 365
EURCHF 323
NZDCHF 137
CADCHF 15
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +672.93 USD
En kötü işlem: -686 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +90.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
Klimex-Live
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
JustForex-Live
0.00 × 1
YuloTrading-Live
0.00 × 19
Exness-Real3
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Larson-Live
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 3
XMUK-Real 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
MYFX-US07-Live
0.06 × 162
GoMarkets-Real 1
0.08 × 40
254 daha fazla...
Trend Taker
İnceleme yok
2025.06.04 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.23 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TrendTaker Pro
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
6.4K
USD
52
96%
383
80%
35%
1.96
3.75
USD
23%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.