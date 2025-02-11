SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Basotahu
Edwin Kurniawan

Basotahu

Edwin Kurniawan
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -60%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
386
Kârla kapanan işlemler:
298 (77.20%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (22.80%)
En iyi işlem:
156.21 USD
En kötü işlem:
-483.80 USD
Brüt kâr:
2 139.22 USD (43 982 pips)
Brüt zarar:
-1 989.64 USD (43 267 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (429.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
511.73 USD (23)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.51%
Maks. mevduat yükü:
145.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
343 (88.86%)
Satış işlemleri:
43 (11.14%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
7.18 USD
Ortalama zarar:
-22.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-10.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-483.80 USD (1)
Aylık büyüme:
26.83%
Yıllık tahmin:
325.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 017.89 USD (48.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.55% (1 017.89 USD)
Varlığa göre:
76.74% (208.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 375
GBPUSD 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 131
GBPUSD 19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 267
GBPUSD 448
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.21 USD
En kötü işlem: -484 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +429.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 7561
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
1.84 × 159
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 277
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
FusionMarkets-Live
2.35 × 459
Axiory-Live
2.53 × 206
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
72 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 07:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 03:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 23:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 22:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 22:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 22:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 22:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Basotahu
Ayda 30 USD
-60%
0
0
USD
174
USD
33
100%
386
77%
5%
1.07
0.39
USD
92%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.