İşlemler:
386
Kârla kapanan işlemler:
298 (77.20%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (22.80%)
En iyi işlem:
156.21 USD
En kötü işlem:
-483.80 USD
Brüt kâr:
2 139.22 USD (43 982 pips)
Brüt zarar:
-1 989.64 USD (43 267 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (429.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
511.73 USD (23)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.51%
Maks. mevduat yükü:
145.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
343 (88.86%)
Satış işlemleri:
43 (11.14%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
7.18 USD
Ortalama zarar:
-22.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-10.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-483.80 USD (1)
Aylık büyüme:
26.83%
Yıllık tahmin:
325.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 017.89 USD (48.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.55% (1 017.89 USD)
Varlığa göre:
76.74% (208.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|375
|GBPUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|131
|GBPUSD
|19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|267
|GBPUSD
|448
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +156.21 USD
En kötü işlem: -484 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +429.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.51 × 7561
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.84 × 159
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 277
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
FusionMarkets-Live
|2.35 × 459
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-60%
0
0
USD
USD
174
USD
USD
33
100%
386
77%
5%
1.07
0.39
USD
USD
92%
1:500