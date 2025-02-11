- Büyüme
İşlemler:
1 507
Kârla kapanan işlemler:
1 079 (71.59%)
Zararla kapanan işlemler:
428 (28.40%)
En iyi işlem:
7 796.54 HKD
En kötü işlem:
-7 520.59 HKD
Brüt kâr:
166 358.25 HKD (179 966 pips)
Brüt zarar:
-91 561.63 HKD (108 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (2 367.39 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
9 899.06 HKD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
60.29%
Maks. mevduat yükü:
43.62%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
668 (44.33%)
Satış işlemleri:
839 (55.67%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
49.63 HKD
Ortalama kâr:
154.18 HKD
Ortalama zarar:
-213.93 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-27 853.35 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-27 853.35 HKD (28)
Aylık büyüme:
-27.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 977.63 HKD
Maksimum:
27 853.35 HKD (13.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.56% (27 804.35 HKD)
Varlığa göre:
56.81% (47 420.66 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|644
|AUDCAD
|355
|GBPJPY
|77
|USDJPY
|77
|EURJPY
|65
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|45
|GBPUSD
|38
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|33
|NZDCAD
|27
|EURCAD
|18
|AUDNZD
|14
|EURAUD
|13
|XAUUSD
|4
|HK50
|4
|SOLUSD
|1
|BTCUSD
|1
|SpotCrude
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|7.4K
|AUDCAD
|-2.3K
|GBPJPY
|270
|USDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1K
|CADJPY
|671
|NZDJPY
|726
|GBPUSD
|208
|CHFJPY
|389
|AUDJPY
|501
|NZDCAD
|209
|EURCAD
|92
|AUDNZD
|36
|EURAUD
|-922
|XAUUSD
|94
|HK50
|9
|SOLUSD
|-1
|BTCUSD
|84
|SpotCrude
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|8.2K
|AUDCAD
|4.8K
|GBPJPY
|3.4K
|USDJPY
|11K
|EURJPY
|5.3K
|CADJPY
|3.4K
|NZDJPY
|2.7K
|GBPUSD
|2K
|CHFJPY
|3.7K
|AUDJPY
|4.1K
|NZDCAD
|2.7K
|EURCAD
|2.1K
|AUDNZD
|1K
|EURAUD
|-8.3K
|XAUUSD
|839
|HK50
|4.5K
|SOLUSD
|-740
|BTCUSD
|21K
|SpotCrude
|-156
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
En iyi işlem: +7 796.54 HKD
En kötü işlem: -7 521 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +2 367.39 HKD
Maksimum ardışık zarar: -27 853.35 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
GoMarkets-Real 10
|0.25 × 4
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.34 × 83
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 135
|
ICMarketsSC-Live07
|0.54 × 919
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 5
