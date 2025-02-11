SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TV13 5CCY LONG
Ki Yip Shek

TV13 5CCY LONG

Ki Yip Shek
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 101%
Pepperstone-Edge12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 507
Kârla kapanan işlemler:
1 079 (71.59%)
Zararla kapanan işlemler:
428 (28.40%)
En iyi işlem:
7 796.54 HKD
En kötü işlem:
-7 520.59 HKD
Brüt kâr:
166 358.25 HKD (179 966 pips)
Brüt zarar:
-91 561.63 HKD (108 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (2 367.39 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
9 899.06 HKD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
60.29%
Maks. mevduat yükü:
43.62%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
668 (44.33%)
Satış işlemleri:
839 (55.67%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
49.63 HKD
Ortalama kâr:
154.18 HKD
Ortalama zarar:
-213.93 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-27 853.35 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-27 853.35 HKD (28)
Aylık büyüme:
-27.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 977.63 HKD
Maksimum:
27 853.35 HKD (13.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.56% (27 804.35 HKD)
Varlığa göre:
56.81% (47 420.66 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 644
AUDCAD 355
GBPJPY 77
USDJPY 77
EURJPY 65
CADJPY 53
NZDJPY 45
GBPUSD 38
CHFJPY 37
AUDJPY 33
NZDCAD 27
EURCAD 18
AUDNZD 14
EURAUD 13
XAUUSD 4
HK50 4
SOLUSD 1
BTCUSD 1
SpotCrude 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 7.4K
AUDCAD -2.3K
GBPJPY 270
USDJPY 1.2K
EURJPY 1K
CADJPY 671
NZDJPY 726
GBPUSD 208
CHFJPY 389
AUDJPY 501
NZDCAD 209
EURCAD 92
AUDNZD 36
EURAUD -922
XAUUSD 94
HK50 9
SOLUSD -1
BTCUSD 84
SpotCrude 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.2K
AUDCAD 4.8K
GBPJPY 3.4K
USDJPY 11K
EURJPY 5.3K
CADJPY 3.4K
NZDJPY 2.7K
GBPUSD 2K
CHFJPY 3.7K
AUDJPY 4.1K
NZDCAD 2.7K
EURCAD 2.1K
AUDNZD 1K
EURAUD -8.3K
XAUUSD 839
HK50 4.5K
SOLUSD -740
BTCUSD 21K
SpotCrude -156
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 796.54 HKD
En kötü işlem: -7 521 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +2 367.39 HKD
Maksimum ardışık zarar: -27 853.35 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
Osprey-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 19
Exness-Real17
0.00 × 203
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
GoMarkets-Real 10
0.25 × 4
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.34 × 83
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 135
ICMarketsSC-Live07
0.54 × 919
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 5
44 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 05:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.69% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 12:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 17:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.14 08:37
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 06:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 05:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.20 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TV13 5CCY LONG
Ayda 45 USD
101%
0
0
USD
60K
HKD
34
99%
1 507
71%
60%
1.81
49.63
HKD
57%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.