- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
38 (82.60%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (17.39%)
En iyi işlem:
7.29 USD
En kötü işlem:
-22.17 USD
Brüt kâr:
185.74 USD (7 250 pips)
Brüt zarar:
-165.49 USD (5 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (103.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.58 USD (23)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
10.70%
Maks. mevduat yükü:
2.95%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
26 (56.52%)
Satış işlemleri:
20 (43.48%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
4.89 USD
Ortalama zarar:
-20.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-43.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.04 USD (2)
Aylık büyüme:
-16.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
83.33 USD (26.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.38% (83.33 USD)
Varlığa göre:
8.15% (21.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.29 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +103.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 293
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.57 × 1616
|
ICMarketsSC-Live10
|0.73 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
Tickmill-Live05
|0.84 × 230
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
233
USD
USD
33
100%
46
82%
11%
1.12
0.44
USD
USD
26%
1:500