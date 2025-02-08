- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
523
Kârla kapanan işlemler:
308 (58.89%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (41.11%)
En iyi işlem:
467.53 USD
En kötü işlem:
-160.53 USD
Brüt kâr:
13 656.88 USD (3 369 042 pips)
Brüt zarar:
-13 996.29 USD (2 461 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (813.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
813.43 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
69.71%
Maks. mevduat yükü:
11.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
257 (49.14%)
Satış işlemleri:
266 (50.86%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.65 USD
Ortalama kâr:
44.34 USD
Ortalama zarar:
-65.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-365.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-530.96 USD (6)
Aylık büyüme:
52.35%
Yıllık tahmin:
635.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 276.31 USD
Maksimum:
2 875.47 USD (76.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.76% (2 875.14 USD)
Varlığa göre:
7.02% (124.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|EURUSD
|56
|BTCUSD
|50
|EURJPY
|28
|USDJPY
|20
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|11
|USOIL
|9
|EURCAD
|8
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|4
|GBPNZD
|4
|AUDJPY
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|237
|EURUSD
|-222
|BTCUSD
|-63
|EURJPY
|-339
|USDJPY
|-319
|GBPJPY
|279
|GBPUSD
|-148
|USOIL
|-302
|EURCAD
|361
|AUDNZD
|-162
|NZDCAD
|487
|GBPCHF
|114
|AUDCHF
|17
|GBPNZD
|85
|AUDJPY
|-283
|EURNZD
|-95
|NZDJPY
|85
|EURGBP
|28
|EURCHF
|-100
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|822K
|EURUSD
|-492
|BTCUSD
|83K
|EURJPY
|-2.4K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPJPY
|2.4K
|GBPUSD
|-340
|USOIL
|-3.3K
|EURCAD
|7.4K
|AUDNZD
|-875
|NZDCAD
|2K
|GBPCHF
|854
|AUDCHF
|512
|GBPNZD
|1.6K
|AUDJPY
|-1.9K
|EURNZD
|-807
|NZDJPY
|784
|EURGBP
|114
|EURCHF
|-368
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +467.53 USD
En kötü işlem: -161 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +813.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -365.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.50 × 179
|
ICMarketsSC-Live06
|0.52 × 71
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.53 × 58
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
