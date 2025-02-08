SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EXNESSMT42
Li Zhang

EXNESSMT42

Li Zhang
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
Exness-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
523
Kârla kapanan işlemler:
308 (58.89%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (41.11%)
En iyi işlem:
467.53 USD
En kötü işlem:
-160.53 USD
Brüt kâr:
13 656.88 USD (3 369 042 pips)
Brüt zarar:
-13 996.29 USD (2 461 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (813.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
813.43 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
69.71%
Maks. mevduat yükü:
11.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
257 (49.14%)
Satış işlemleri:
266 (50.86%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.65 USD
Ortalama kâr:
44.34 USD
Ortalama zarar:
-65.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-365.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-530.96 USD (6)
Aylık büyüme:
52.35%
Yıllık tahmin:
635.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 276.31 USD
Maksimum:
2 875.47 USD (76.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.76% (2 875.14 USD)
Varlığa göre:
7.02% (124.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 288
EURUSD 56
BTCUSD 50
EURJPY 28
USDJPY 20
GBPJPY 20
GBPUSD 11
USOIL 9
EURCAD 8
AUDNZD 6
NZDCAD 6
GBPCHF 4
AUDCHF 4
GBPNZD 4
AUDJPY 3
EURNZD 2
NZDJPY 2
EURGBP 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 237
EURUSD -222
BTCUSD -63
EURJPY -339
USDJPY -319
GBPJPY 279
GBPUSD -148
USOIL -302
EURCAD 361
AUDNZD -162
NZDCAD 487
GBPCHF 114
AUDCHF 17
GBPNZD 85
AUDJPY -283
EURNZD -95
NZDJPY 85
EURGBP 28
EURCHF -100
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 822K
EURUSD -492
BTCUSD 83K
EURJPY -2.4K
USDJPY -1.9K
GBPJPY 2.4K
GBPUSD -340
USOIL -3.3K
EURCAD 7.4K
AUDNZD -875
NZDCAD 2K
GBPCHF 854
AUDCHF 512
GBPNZD 1.6K
AUDJPY -1.9K
EURNZD -807
NZDJPY 784
EURGBP 114
EURCHF -368
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +467.53 USD
En kötü işlem: -161 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +813.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -365.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 179
ICMarketsSC-Live06
0.52 × 71
LiteFinanceVC-Live-03
0.53 × 58
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
158 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 20:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 00:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 07:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 12:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 20:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EXNESSMT42
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
2.5K
USD
33
100%
523
58%
70%
0.97
-0.65
USD
66%
1:500
Kopyala

