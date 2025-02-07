SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Quantum
Edivaldo Martins Da Rocha

Quantum

Edivaldo Martins Da Rocha
0 inceleme
105 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -29%
Valutrades-Real
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
767
Kârla kapanan işlemler:
402 (52.41%)
Zararla kapanan işlemler:
365 (47.59%)
En iyi işlem:
44.83 GBP
En kötü işlem:
-93.19 GBP
Brüt kâr:
1 825.18 GBP (246 938 pips)
Brüt zarar:
-2 153.41 GBP (232 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (49.83 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
84.09 GBP (8)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
62.78%
Maks. mevduat yükü:
99.99%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
367 (47.85%)
Satış işlemleri:
400 (52.15%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.43 GBP
Ortalama kâr:
4.54 GBP
Ortalama zarar:
-5.90 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-18.11 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-185.24 GBP (4)
Aylık büyüme:
-7.48%
Yıllık tahmin:
-90.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
333.29 GBP
Maksimum:
333.29 GBP (19.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.50% (333.29 GBP)
Varlığa göre:
15.19% (152.23 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 243
XAUUSD 233
USDJPY 117
GBPJPY 78
USDCHF 22
EURUSD 20
EURJPY 9
EURNZD 9
NZDJPY 8
USDCAD 7
HK50Cash 6
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
CADCHF 3
GBPCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -152
XAUUSD -319
USDJPY 53
GBPJPY -87
USDCHF -17
EURUSD 62
EURJPY -14
EURNZD 4
NZDJPY -1
USDCAD -1
HK50Cash 55
AUDJPY -2
CADJPY 2
CHFJPY -10
CADCHF 2
GBPCHF 0
EURCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -4.1K
XAUUSD -25K
USDJPY 4.1K
GBPJPY -5.1K
USDCHF -2.1K
EURUSD 4.9K
EURJPY -1.3K
EURNZD 751
NZDJPY -44
USDCAD -409
HK50Cash 43K
AUDJPY -196
CADJPY 259
CHFJPY -667
CADCHF 191
GBPCHF -32
EURCAD 343
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.83 GBP
En kötü işlem: -93 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +49.83 GBP
Maksimum ardışık zarar: -18.11 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Valutrades-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live01
0.44 × 61
Valutrades-Real
0.79 × 91
ICMarkets-Live03
1.00 × 25
ICMarketsSC-Live11
1.00 × 1
Tickmill-Live04
1.33 × 3
ICMarkets-Live05
1.45 × 20
JFD-Live02
2.34 × 44
ICMarkets-Live11
2.88 × 8
WhittworthInvesting-Real
3.00 × 16
ICMarketsSC-Live16
4.15 × 13
OANDA-v20 Live
4.88 × 24
AtlanticPearl-Live 1
6.50 × 118
FxPro.com-Real02
8.46 × 48
FBS-Real-9
10.52 × 29
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.