Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Valutrades-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live01 0.44 × 61 Valutrades-Real 0.79 × 91 ICMarkets-Live03 1.00 × 25 ICMarketsSC-Live11 1.00 × 1 Tickmill-Live04 1.33 × 3 ICMarkets-Live05 1.45 × 20 JFD-Live02 2.34 × 44 ICMarkets-Live11 2.88 × 8 WhittworthInvesting-Real 3.00 × 16 ICMarketsSC-Live16 4.15 × 13 OANDA-v20 Live 4.88 × 24 AtlanticPearl-Live 1 6.50 × 118 FxPro.com-Real02 8.46 × 48 FBS-Real-9 10.52 × 29 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya