- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
767
Kârla kapanan işlemler:
402 (52.41%)
Zararla kapanan işlemler:
365 (47.59%)
En iyi işlem:
44.83 GBP
En kötü işlem:
-93.19 GBP
Brüt kâr:
1 825.18 GBP (246 938 pips)
Brüt zarar:
-2 153.41 GBP (232 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (49.83 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
84.09 GBP (8)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
62.78%
Maks. mevduat yükü:
99.99%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
367 (47.85%)
Satış işlemleri:
400 (52.15%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.43 GBP
Ortalama kâr:
4.54 GBP
Ortalama zarar:
-5.90 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-18.11 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-185.24 GBP (4)
Aylık büyüme:
-7.48%
Yıllık tahmin:
-90.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
333.29 GBP
Maksimum:
333.29 GBP (19.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.50% (333.29 GBP)
Varlığa göre:
15.19% (152.23 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|243
|XAUUSD
|233
|USDJPY
|117
|GBPJPY
|78
|USDCHF
|22
|EURUSD
|20
|EURJPY
|9
|EURNZD
|9
|NZDJPY
|8
|USDCAD
|7
|HK50Cash
|6
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADCHF
|3
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-152
|XAUUSD
|-319
|USDJPY
|53
|GBPJPY
|-87
|USDCHF
|-17
|EURUSD
|62
|EURJPY
|-14
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|-1
|USDCAD
|-1
|HK50Cash
|55
|AUDJPY
|-2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|-10
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|0
|EURCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-4.1K
|XAUUSD
|-25K
|USDJPY
|4.1K
|GBPJPY
|-5.1K
|USDCHF
|-2.1K
|EURUSD
|4.9K
|EURJPY
|-1.3K
|EURNZD
|751
|NZDJPY
|-44
|USDCAD
|-409
|HK50Cash
|43K
|AUDJPY
|-196
|CADJPY
|259
|CHFJPY
|-667
|CADCHF
|191
|GBPCHF
|-32
|EURCAD
|343
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.83 GBP
En kötü işlem: -93 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +49.83 GBP
Maksimum ardışık zarar: -18.11 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Valutrades-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live01
|0.44 × 61
|
Valutrades-Real
|0.79 × 91
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live11
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|1.45 × 20
|
JFD-Live02
|2.34 × 44
|
ICMarkets-Live11
|2.88 × 8
|
WhittworthInvesting-Real
|3.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|4.15 × 13
|
OANDA-v20 Live
|4.88 × 24
|
AtlanticPearl-Live 1
|6.50 × 118
|
FxPro.com-Real02
|8.46 × 48
|
FBS-Real-9
|10.52 × 29
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-29%
0
0
USD
USD
743
GBP
GBP
105
0%
767
52%
63%
0.84
-0.43
GBP
GBP
30%
1:30