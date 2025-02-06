SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Xiao Hao
Jun Liang Lu

Xiao Hao

Jun Liang Lu
0 inceleme
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -23%
XMGlobal-Real 15
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 053
Kârla kapanan işlemler:
3 200 (78.95%)
Zararla kapanan işlemler:
853 (21.05%)
En iyi işlem:
44.28 USD
En kötü işlem:
-111.06 USD
Brüt kâr:
2 730.05 USD (751 981 pips)
Brüt zarar:
-2 678.46 USD (779 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (49.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.97 USD (33)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
85.47%
Maks. mevduat yükü:
22.19%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
2 060 (50.83%)
Satış işlemleri:
1 993 (49.17%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-3.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-36.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.09 USD (4)
Aylık büyüme:
-21.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.92 USD
Maksimum:
403.64 USD (72.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.55% (114.92 USD)
Varlığa göre:
59.18% (321.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm# 1035
EURUSDm# 712
AUDCADm# 698
GOLDm# 688
NZDCADm# 492
AUDNZDm# 349
US500Cash 16
EURGBPm# 15
GBPCHFm# 14
USDJPYm# 13
USDCADm# 8
GBPCADm# 6
EURCADm# 5
NZDUSDm# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm# -89
EURUSDm# 78
AUDCADm# -80
GOLDm# 65
NZDCADm# 37
AUDNZDm# 34
US500Cash 26
EURGBPm# 1
GBPCHFm# 1
USDJPYm# -24
USDCADm# 1
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
NZDUSDm# 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm# -39K
EURUSDm# 73K
AUDCADm# -70K
GOLDm# 5.8K
NZDCADm# -6.2K
AUDNZDm# -2.7K
US500Cash 8.6K
EURGBPm# 1.1K
GBPCHFm# 517
USDJPYm# -2.4K
USDCADm# 840
GBPCADm# 1.1K
EURCADm# 992
NZDUSDm# 102
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.28 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +49.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 06:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.26 03:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Xiao Hao
Ayda 30 USD
-23%
0
0
USD
210
USD
94
96%
4 053
78%
85%
1.01
0.01
USD
82%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.