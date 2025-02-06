SinyallerBölümler
Ka Wai Chiong

HP28AR HF IC

Ka Wai Chiong
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 169%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 878
Kârla kapanan işlemler:
1 268 (67.51%)
Zararla kapanan işlemler:
610 (32.48%)
En iyi işlem:
496.40 USD
En kötü işlem:
-165.88 USD
Brüt kâr:
12 690.78 USD (292 588 pips)
Brüt zarar:
-7 089.62 USD (189 924 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (203.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 182.57 USD (12)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
98.83%
Maks. mevduat yükü:
49.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
846 (45.05%)
Satış işlemleri:
1 032 (54.95%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
2.98 USD
Ortalama kâr:
10.01 USD
Ortalama zarar:
-11.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-343.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 221.23 USD (13)
Aylık büyüme:
-1.82%
Yıllık tahmin:
-22.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 470.01 USD (12.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.56% (1 470.01 USD)
Varlığa göre:
65.01% (2 970.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 152
EURGBP 138
USDCAD 115
USDCHF 113
EURUSD 102
NZDJPY 94
EURCHF 77
AUDCAD 77
GBPCAD 75
GBPJPY 71
AUDJPY 70
EURCAD 65
AUDUSD 62
NZDUSD 62
AUDNZD 57
NZDCHF 55
USDJPY 53
EURJPY 49
CADJPY 47
EURAUD 45
AUDCHF 44
GBPUSD 43
CHFJPY 41
GBPAUD 40
CADCHF 38
GBPNZD 36
GBPCHF 31
EURNZD 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 690
EURGBP 1.3K
USDCAD -637
USDCHF 638
EURUSD 1.3K
NZDJPY 191
EURCHF 507
AUDCAD 378
GBPCAD 135
GBPJPY 64
AUDJPY 208
EURCAD 186
AUDUSD 72
NZDUSD -111
AUDNZD -1.1K
NZDCHF -55
USDJPY 499
EURJPY 266
CADJPY 149
EURAUD 46
AUDCHF 92
GBPUSD 425
CHFJPY 67
GBPAUD 55
CADCHF 80
GBPNZD 27
GBPCHF 103
EURNZD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 13K
EURGBP 9.6K
USDCAD -4.2K
USDCHF 4.2K
EURUSD 13K
NZDJPY -364
EURCHF 1.8K
AUDCAD 13K
GBPCAD 2.7K
GBPJPY -744
AUDJPY 5.3K
EURCAD 7.3K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD -8.4K
AUDNZD -9.7K
NZDCHF 1.3K
USDJPY 14K
EURJPY 8K
CADJPY 5.4K
EURAUD 104
AUDCHF 1.6K
GBPUSD 7.2K
CHFJPY 3K
GBPAUD 4.8K
CADCHF 3.7K
GBPNZD 525
GBPCHF 3.5K
EURNZD 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +496.40 USD
En kötü işlem: -166 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +203.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -343.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.21 × 19
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 1025
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
Pepperstone-Edge01
0.46 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 773
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 839
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1383
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9814
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3871
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarkets-Live15
0.70 × 80
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 14
ICMarkets-Live22
0.74 × 156
ICMarketsSC-Live20
0.76 × 623
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
147 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.11 09:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.07 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.07 13:36
Share of trading days is too low
2025.02.07 13:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.06 14:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 14:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 14:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.06 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.06 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HP28AR HF IC
Ayda 88 USD
169%
0
0
USD
3.9K
USD
34
100%
1 878
67%
99%
1.79
2.98
USD
65%
1:500
