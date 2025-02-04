Gold Tap, MQL4 platformunda altın (XAUUSD) ticareti yapmak için tasarlanmış son derece güvenilir bir uzman danışmandır (EA). Bir dakikalık bir zaman diliminde çalışan bu sistem, hassas giriş ve çıkış noktaları sağlamak için etkili EMA filtreleriyle birleştirilmiş RSI göstergesini kullanır. Düşük risk ve tutarlı performansa odaklanan Gold Tap, istikrarlı aylık karlar sunarak altın piyasasında istikrarlı büyüme arayan yatırımcılar için ideal bir seçim haline getirir.



