İşlemler:
10 623
Kârla kapanan işlemler:
9 935 (93.52%)
Zararla kapanan işlemler:
688 (6.48%)
En iyi işlem:
20 707.95 USD
En kötü işlem:
-12 917.36 USD
Brüt kâr:
180 715.57 USD (1 411 014 pips)
Brüt zarar:
-163 416.21 USD (335 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5065 (14 646.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 159.28 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
83.94%
Maks. mevduat yükü:
187.65%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
1 033 (9.72%)
Satış işlemleri:
9 590 (90.28%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.63 USD
Ortalama kâr:
18.19 USD
Ortalama zarar:
-237.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-304.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80 172.19 USD (15)
Aylık büyüme:
0.29%
Yıllık tahmin:
3.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
88 975.07 USD (43.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.25% (88 902.37 USD)
Varlığa göre:
41.36% (83 767.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8698
|XAUUSD
|1063
|WS30
|378
|GBPUSD
|101
|USDJPY
|72
|USDSGD
|42
|AUDCHF
|30
|GBPCHF
|30
|EURAUD
|29
|GBPAUD
|29
|NZDCHF
|28
|CADJPY
|24
|EURJPY
|22
|EURGBP
|21
|AUDNZD
|20
|EURCHF
|20
|AUDUSD
|12
|XTIUSD
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|27K
|XAUUSD
|33K
|WS30
|6.4K
|GBPUSD
|-47K
|USDJPY
|342
|USDSGD
|-1.1K
|AUDCHF
|124
|GBPCHF
|492
|EURAUD
|-1.4K
|GBPAUD
|333
|NZDCHF
|-495
|CADJPY
|65
|EURJPY
|-50
|EURGBP
|-202
|AUDNZD
|244
|EURCHF
|38
|AUDUSD
|135
|XTIUSD
|465
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|961K
|XAUUSD
|129K
|WS30
|8.7K
|GBPUSD
|-13K
|USDJPY
|9.8K
|USDSGD
|-30K
|AUDCHF
|2.5K
|GBPCHF
|7.9K
|EURAUD
|-70
|GBPAUD
|3.8K
|NZDCHF
|-3.9K
|CADJPY
|1.1K
|EURJPY
|-524
|EURGBP
|-1.3K
|AUDNZD
|680
|EURCHF
|-33
|AUDUSD
|1.4K
|XTIUSD
|-118
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
En iyi işlem: +20 707.95 USD
En kötü işlem: -12 917 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +14 646.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -304.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold Tap, MQL4 platformunda altın (XAUUSD) ticareti yapmak için tasarlanmış son derece güvenilir bir uzman danışmandır (EA). Bir dakikalık bir zaman diliminde çalışan bu sistem, hassas giriş ve çıkış noktaları sağlamak için etkili EMA filtreleriyle birleştirilmiş RSI göstergesini kullanır. Düşük risk ve tutarlı performansa odaklanan Gold Tap, istikrarlı aylık karlar sunarak altın piyasasında istikrarlı büyüme arayan yatırımcılar için ideal bir seçim haline getirir.
