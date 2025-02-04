SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Darwinex2025
Ayad Zerarki

Darwinex2025

Ayad Zerarki
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 17%
Darwinex-Live-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 623
Kârla kapanan işlemler:
9 935 (93.52%)
Zararla kapanan işlemler:
688 (6.48%)
En iyi işlem:
20 707.95 USD
En kötü işlem:
-12 917.36 USD
Brüt kâr:
180 715.57 USD (1 411 014 pips)
Brüt zarar:
-163 416.21 USD (335 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5065 (14 646.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 159.28 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
83.94%
Maks. mevduat yükü:
187.65%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
1 033 (9.72%)
Satış işlemleri:
9 590 (90.28%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.63 USD
Ortalama kâr:
18.19 USD
Ortalama zarar:
-237.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-304.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80 172.19 USD (15)
Aylık büyüme:
0.29%
Yıllık tahmin:
3.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
88 975.07 USD (43.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.25% (88 902.37 USD)
Varlığa göre:
41.36% (83 767.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8698
XAUUSD 1063
WS30 378
GBPUSD 101
USDJPY 72
USDSGD 42
AUDCHF 30
GBPCHF 30
EURAUD 29
GBPAUD 29
NZDCHF 28
CADJPY 24
EURJPY 22
EURGBP 21
AUDNZD 20
EURCHF 20
AUDUSD 12
XTIUSD 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 27K
XAUUSD 33K
WS30 6.4K
GBPUSD -47K
USDJPY 342
USDSGD -1.1K
AUDCHF 124
GBPCHF 492
EURAUD -1.4K
GBPAUD 333
NZDCHF -495
CADJPY 65
EURJPY -50
EURGBP -202
AUDNZD 244
EURCHF 38
AUDUSD 135
XTIUSD 465
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 961K
XAUUSD 129K
WS30 8.7K
GBPUSD -13K
USDJPY 9.8K
USDSGD -30K
AUDCHF 2.5K
GBPCHF 7.9K
EURAUD -70
GBPAUD 3.8K
NZDCHF -3.9K
CADJPY 1.1K
EURJPY -524
EURGBP -1.3K
AUDNZD 680
EURCHF -33
AUDUSD 1.4K
XTIUSD -118
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20 707.95 USD
En kötü işlem: -12 917 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +14 646.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -304.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Gold Tap, MQL4 platformunda altın (XAUUSD) ticareti yapmak için tasarlanmış son derece güvenilir bir uzman danışmandır (EA). Bir dakikalık bir zaman diliminde çalışan bu sistem, hassas giriş ve çıkış noktaları sağlamak için etkili EMA filtreleriyle birleştirilmiş RSI göstergesini kullanır. Düşük risk ve tutarlı performansa odaklanan Gold Tap, istikrarlı aylık karlar sunarak altın piyasasında istikrarlı büyüme arayan yatırımcılar için ideal bir seçim haline getirir.


İnceleme yok
2025.08.25 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 12:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 11:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 15:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 12:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 06:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwinex2025
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
117K
USD
47
99%
10 623
93%
84%
1.10
1.63
USD
43%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.