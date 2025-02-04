SinyallerBölümler
Abdul Kadir Jailani

AjayentertainmentFX

Abdul Kadir Jailani
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 307%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 845
Kârla kapanan işlemler:
1 526 (82.71%)
Zararla kapanan işlemler:
319 (17.29%)
En iyi işlem:
68.87 USD
En kötü işlem:
-178.87 USD
Brüt kâr:
8 279.11 USD (2 710 088 pips)
Brüt zarar:
-5 211.15 USD (1 255 205 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
96 (465.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
845.48 USD (41)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
49.17%
Maks. mevduat yükü:
44.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.67
Alış işlemleri:
906 (49.11%)
Satış işlemleri:
939 (50.89%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
5.43 USD
Ortalama zarar:
-16.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-263.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-553.19 USD (5)
Aylık büyüme:
19.40%
Yıllık tahmin:
235.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.00 USD
Maksimum:
1 149.26 USD (50.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.95% (1 149.26 USD)
Varlığa göre:
48.46% (934.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1504
GBPJPY 211
BTCUSD 71
EURUSD 13
EURJPY 12
EURAUD 11
USDCAD 11
GBPUSD 5
EURNZD 5
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 1.3K
BTCUSD 125
EURUSD -18
EURJPY -86
EURAUD -35
USDCAD 14
GBPUSD 15
EURNZD -90
USDJPY -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 159K
GBPJPY 33K
BTCUSD 1.3M
EURUSD -358
EURJPY -13K
EURAUD -1K
USDCAD 2K
GBPUSD 1.2K
EURNZD -7.5K
USDJPY -666
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.87 USD
En kötü işlem: -179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +465.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
17 daha fazla...
im trader profesional 
formore information you can call me (087803888979)
İnceleme yok
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 00:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 06:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 13:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.03 14:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 13:25
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
