İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
17 (54.83%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (45.16%)
En iyi işlem:
89.10 USD
En kötü işlem:
-26.48 USD
Brüt kâr:
234.71 USD (228 483 pips)
Brüt zarar:
-190.98 USD (101 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (30.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
12.88%
Maks. mevduat yükü:
330.75%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
23 (74.19%)
Satış işlemleri:
8 (25.81%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
13.81 USD
Ortalama zarar:
-13.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-70.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.63 USD (4)
Aylık büyüme:
28.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
96.90 USD (35.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.28% (96.90 USD)
Varlığa göre:
87.86% (248.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|25
|BTCUSDm
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|21
|BTCUSDm
|22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-4.1K
|BTCUSDm
|131K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This trend-following strategy incorporates a stop-loss to manage risk effectively, ensuring a balance between steady growth and capital protection.
Exness socail trading: https://social-trading.club/strategy/110307734
