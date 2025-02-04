SinyallerBölümler
Pisanu Chanakorn

Balanced Momentum

Pisanu Chanakorn
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
17 (54.83%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (45.16%)
En iyi işlem:
89.10 USD
En kötü işlem:
-26.48 USD
Brüt kâr:
234.71 USD (228 483 pips)
Brüt zarar:
-190.98 USD (101 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (30.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
12.88%
Maks. mevduat yükü:
330.75%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
23 (74.19%)
Satış işlemleri:
8 (25.81%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
13.81 USD
Ortalama zarar:
-13.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-70.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.63 USD (4)
Aylık büyüme:
28.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
96.90 USD (35.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.28% (96.90 USD)
Varlığa göre:
87.86% (248.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 25
BTCUSDm 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 21
BTCUSDm 22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -4.1K
BTCUSDm 131K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.10 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +30.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This trend-following strategy incorporates a stop-loss to manage risk effectively, ensuring a balance between steady growth and capital protection.


Exness socail trading: https://social-trading.club/strategy/110307734

İnceleme yok
2025.10.03 11:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 00:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 00:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 07:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 03:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.19 23:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 05:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 02:01
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
