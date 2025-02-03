SinyallerBölümler
Eduardo Jimenez Valverde

DARWINEX AMGM

Eduardo Jimenez Valverde
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
263 (62.76%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (37.23%)
En iyi işlem:
2 989.68 USD
En kötü işlem:
-1 293.69 USD
Brüt kâr:
23 452.33 USD (204 763 pips)
Brüt zarar:
-22 247.21 USD (188 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (4 521.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 521.11 USD (56)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
92.07%
Maks. mevduat yükü:
23.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
418 (99.76%)
Satış işlemleri:
1 (0.24%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
2.88 USD
Ortalama kâr:
89.17 USD
Ortalama zarar:
-142.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-12 942.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 942.66 USD (31)
Aylık büyüme:
-0.79%
Yıllık tahmin:
-9.47%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 921.03 USD
Maksimum:
12 983.09 USD (11.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.66% (12 949.23 USD)
Varlığa göre:
17.72% (19 681.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ADBE 59
TSLA 57
AAPL 46
GDAXI 43
NFLX 39
META 32
DIA 26
FDN 24
GLD 21
AMZN 19
GOOGL 19
ARKK 12
FTEC 8
CAT 8
MCD 3
EFA 1
EZU 1
AMD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ADBE -813
TSLA 2.7K
AAPL -2K
GDAXI -489
NFLX 2.2K
META -831
DIA 136
FDN -64
GLD -131
AMZN -870
GOOGL 187
ARKK 788
FTEC 541
CAT -158
MCD -91
EFA -3
EZU -1
AMD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ADBE -7.9K
TSLA 9K
AAPL -7.9K
GDAXI 85
NFLX 28K
META -6.4K
DIA 2.4K
FDN 223
GLD -895
AMZN -5.4K
GOOGL 3.7K
ARKK 1.7K
FTEC 2K
CAT -1.5K
MCD -886
EFA -274
EZU -117
AMD 91
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 989.68 USD
En kötü işlem: -1 294 USD
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +4 521.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 942.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
4.39 × 727
İnceleme yok
2025.05.29 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.09 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DARWINEX AMGM
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
101K
USD
46
85%
419
62%
92%
1.05
2.88
USD
18%
1:200
