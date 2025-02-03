SinyallerBölümler
Robby Wijaya

Pure Price Action

Robby Wijaya
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
150 (57.91%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (42.08%)
En iyi işlem:
18.59 USD
En kötü işlem:
-22.46 USD
Brüt kâr:
556.01 USD (24 853 pips)
Brüt zarar:
-716.58 USD (52 446 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (46.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.93 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
2.28%
Maks. mevduat yükü:
70.02%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
128 (49.42%)
Satış işlemleri:
131 (50.58%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.62 USD
Ortalama kâr:
3.71 USD
Ortalama zarar:
-6.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-29.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.10 USD (4)
Aylık büyüme:
-40.05%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.77 USD
Maksimum:
187.22 USD (83.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.00% (187.22 USD)
Varlığa göre:
17.04% (16.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 27
USDJPY 23
EURCAD 22
EURUSD 20
AUDUSD 18
EURJPY 17
GBPJPY 16
EURAUD 14
XAUUSD 14
AUDJPY 13
GBPAUD 13
USDCHF 12
AUDCAD 8
NZDUSD 6
NZDCAD 6
GBPCAD 6
NZDJPY 4
CADJPY 4
EURCHF 3
BTCUSD 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
GBPCHF 2
AUDCHF 2
NZDCHF 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -14
USDJPY 28
EURCAD 13
EURUSD 8
AUDUSD 5
EURJPY -6
GBPJPY -31
EURAUD -14
XAUUSD -5
AUDJPY -23
GBPAUD -3
USDCHF -27
AUDCAD 4
NZDUSD -46
NZDCAD -22
GBPCAD 2
NZDJPY -17
CADJPY 15
EURCHF 17
BTCUSD -5
EURGBP -5
GBPNZD 4
GBPCHF -16
AUDCHF -23
NZDCHF 2
EURNZD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -126
USDJPY 454
EURCAD 171
EURUSD 102
AUDUSD 48
EURJPY -84
GBPJPY -441
EURAUD -221
XAUUSD -2.5K
AUDJPY -338
GBPAUD -50
USDCHF -266
AUDCAD 57
NZDUSD -458
NZDCAD -314
GBPCAD 31
NZDJPY -247
CADJPY 215
EURCHF 151
BTCUSD -23K
EURGBP -43
GBPNZD 72
GBPCHF -136
AUDCHF -196
NZDCHF 14
EURNZD -15
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.59 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
A consistent monthly return of between 15% – 25% . Above all, protecting the invested capital is prime.
Risk management:
  • Appropriately considered position sizing 
  • Trading base on price action trend follow only
  • Close trade on the day, never more than 12 hours
  • Stop loss set with target profit base on intelligence trigger to get maximum profit

Do not subscribe to my signal if :

  • You have no patience
  • You alarmist
  • You trade better than me

Don't wait for a trades every day! The trades are rare! But accurate . Let's grow and enjoy the profit



İnceleme yok
2025.09.24 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 10:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 02:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.09 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
