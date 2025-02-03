- Büyüme
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
150 (57.91%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (42.08%)
En iyi işlem:
18.59 USD
En kötü işlem:
-22.46 USD
Brüt kâr:
556.01 USD (24 853 pips)
Brüt zarar:
-716.58 USD (52 446 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (46.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.93 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
2.28%
Maks. mevduat yükü:
70.02%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
128 (49.42%)
Satış işlemleri:
131 (50.58%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.62 USD
Ortalama kâr:
3.71 USD
Ortalama zarar:
-6.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-29.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.10 USD (4)
Aylık büyüme:
-40.05%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.77 USD
Maksimum:
187.22 USD (83.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.00% (187.22 USD)
Varlığa göre:
17.04% (16.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|27
|USDJPY
|23
|EURCAD
|22
|EURUSD
|20
|AUDUSD
|18
|EURJPY
|17
|GBPJPY
|16
|EURAUD
|14
|XAUUSD
|14
|AUDJPY
|13
|GBPAUD
|13
|USDCHF
|12
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|6
|NZDJPY
|4
|CADJPY
|4
|EURCHF
|3
|BTCUSD
|3
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDCHF
|2
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-14
|USDJPY
|28
|EURCAD
|13
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|5
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-31
|EURAUD
|-14
|XAUUSD
|-5
|AUDJPY
|-23
|GBPAUD
|-3
|USDCHF
|-27
|AUDCAD
|4
|NZDUSD
|-46
|NZDCAD
|-22
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|-17
|CADJPY
|15
|EURCHF
|17
|BTCUSD
|-5
|EURGBP
|-5
|GBPNZD
|4
|GBPCHF
|-16
|AUDCHF
|-23
|NZDCHF
|2
|EURNZD
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-126
|USDJPY
|454
|EURCAD
|171
|EURUSD
|102
|AUDUSD
|48
|EURJPY
|-84
|GBPJPY
|-441
|EURAUD
|-221
|XAUUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|-338
|GBPAUD
|-50
|USDCHF
|-266
|AUDCAD
|57
|NZDUSD
|-458
|NZDCAD
|-314
|GBPCAD
|31
|NZDJPY
|-247
|CADJPY
|215
|EURCHF
|151
|BTCUSD
|-23K
|EURGBP
|-43
|GBPNZD
|72
|GBPCHF
|-136
|AUDCHF
|-196
|NZDCHF
|14
|EURNZD
|-15
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.59 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
A consistent monthly return of between 15% – 25% . Above all, protecting the invested capital is prime.
Risk management:
- Appropriately considered position sizing
- Trading base on price action trend follow only
- Close trade on the day, never more than 12 hours
- Stop loss set with target profit base on intelligence trigger to get maximum profit
Do not subscribe to my signal if :
- You have no patience
- You alarmist
- You trade better than me
Don't wait for a trades every day! The trades are rare! But accurate . Let's grow and enjoy the profit
