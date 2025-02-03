SinyallerBölümler
Soo Ye Kai

Algo 5 US500

Soo Ye Kai
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
33 (35.48%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (64.52%)
En iyi işlem:
176.36 USD
En kötü işlem:
-424.00 USD
Brüt kâr:
1 604.74 USD (76 928 pips)
Brüt zarar:
-4 391.56 USD (112 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (384.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
384.63 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
22.62%
Maks. mevduat yükü:
7.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
73 (78.49%)
Satış işlemleri:
20 (21.51%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-29.97 USD
Ortalama kâr:
48.63 USD
Ortalama zarar:
-73.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-806.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 132.00 USD (3)
Aylık büyüme:
3.49%
Yıllık tahmin:
42.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 206.86 USD
Maksimum:
3 206.86 USD (64.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.45% (3 206.86 USD)
Varlığa göre:
10.99% (378.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 -2.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 -36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176.36 USD
En kötü işlem: -424 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +384.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -806.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 16:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 00:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Share of trading days is too low
2025.06.12 14:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 01:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.04.28 07:53
No swaps are charged
2025.04.28 07:53
No swaps are charged
