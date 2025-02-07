SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CMI Mixed Strategy
Ryan Keylock

CMI Mixed Strategy

Ryan Keylock
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 69%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
256
Kârla kapanan işlemler:
166 (64.84%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (35.16%)
En iyi işlem:
9 220.15 USD
En kötü işlem:
-8 251.48 USD
Brüt kâr:
154 636.17 USD (99 187 pips)
Brüt zarar:
-85 657.15 USD (31 924 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (35 554.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35 554.43 USD (16)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
102.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
157 (61.33%)
Satış işlemleri:
99 (38.67%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
269.45 USD
Ortalama kâr:
931.54 USD
Ortalama zarar:
-951.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-6 674.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 336.96 USD (2)
Aylık büyüme:
-5.88%
Yıllık tahmin:
-71.31%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33 486.89 USD (17.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.64% (33 486.89 USD)
Varlığa göre:
35.99% (61 848.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 119
GBPJPY 28
EURUSD 19
EURAUD 14
EURJPY 14
USDJPY 11
GBPAUD 9
GBPUSD 9
AUDUSD 6
USDCAD 6
CADJPY 5
NZDJPY 4
AUDJPY 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDCAD 1
GBPCHF 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 64K
GBPJPY -1.8K
EURUSD 935
EURAUD -472
EURJPY 6.6K
USDJPY 1.3K
GBPAUD -2.9K
GBPUSD -1.1K
AUDUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
CADJPY 1K
NZDJPY 831
AUDJPY 820
USDCHF -2.9K
NZDUSD -896
GBPCAD 173
EURCAD -676
NZDCAD 65
GBPCHF -1.2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 68K
GBPJPY 401
EURUSD 1.3K
EURAUD -1.2K
EURJPY 1.2K
USDJPY 246
GBPAUD -1.3K
GBPUSD -317
AUDUSD 485
USDCAD 172
CADJPY -276
NZDJPY 281
AUDJPY 243
USDCHF -309
NZDUSD -201
GBPCAD 101
EURCAD -288
NZDCAD 14
GBPCHF -814
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 220.15 USD
En kötü işlem: -8 251 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35 554.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 674.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 20:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 00:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.13 20:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.12 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.01 16:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.01 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
