- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
256
Kârla kapanan işlemler:
166 (64.84%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (35.16%)
En iyi işlem:
9 220.15 USD
En kötü işlem:
-8 251.48 USD
Brüt kâr:
154 636.17 USD (99 187 pips)
Brüt zarar:
-85 657.15 USD (31 924 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (35 554.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35 554.43 USD (16)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
102.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
157 (61.33%)
Satış işlemleri:
99 (38.67%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
269.45 USD
Ortalama kâr:
931.54 USD
Ortalama zarar:
-951.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-6 674.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 336.96 USD (2)
Aylık büyüme:
-5.88%
Yıllık tahmin:
-71.31%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33 486.89 USD (17.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.64% (33 486.89 USD)
Varlığa göre:
35.99% (61 848.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|GBPJPY
|28
|EURUSD
|19
|EURAUD
|14
|EURJPY
|14
|USDJPY
|11
|GBPAUD
|9
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|6
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|NZDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|64K
|GBPJPY
|-1.8K
|EURUSD
|935
|EURAUD
|-472
|EURJPY
|6.6K
|USDJPY
|1.3K
|GBPAUD
|-2.9K
|GBPUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|831
|AUDJPY
|820
|USDCHF
|-2.9K
|NZDUSD
|-896
|GBPCAD
|173
|EURCAD
|-676
|NZDCAD
|65
|GBPCHF
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|68K
|GBPJPY
|401
|EURUSD
|1.3K
|EURAUD
|-1.2K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|246
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPUSD
|-317
|AUDUSD
|485
|USDCAD
|172
|CADJPY
|-276
|NZDJPY
|281
|AUDJPY
|243
|USDCHF
|-309
|NZDUSD
|-201
|GBPCAD
|101
|EURCAD
|-288
|NZDCAD
|14
|GBPCHF
|-814
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 220.15 USD
En kötü işlem: -8 251 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35 554.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 674.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok