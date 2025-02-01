SinyallerBölümler
Vitali Vasilenka

EA New Player

Vitali Vasilenka
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 74%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 595
Kârla kapanan işlemler:
4 536 (68.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 059 (31.22%)
En iyi işlem:
2 476.28 USD
En kötü işlem:
-936.70 USD
Brüt kâr:
89 629.51 USD (1 003 405 pips)
Brüt zarar:
-52 434.29 USD (746 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (909.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 634.76 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
68.38%
Maks. mevduat yükü:
8.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
320
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
11.88
Alış işlemleri:
2 347 (35.59%)
Satış işlemleri:
4 248 (64.41%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
5.64 USD
Ortalama kâr:
19.76 USD
Ortalama zarar:
-25.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-939.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 112.85 USD (5)
Aylık büyüme:
23.20%
Yıllık tahmin:
281.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.50 USD
Maksimum:
3 131.75 USD (4.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.38% (3 112.85 USD)
Varlığa göre:
14.48% (9 686.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1502
EURJPY 1191
GBPJPY 953
XAUUSD 792
ETHUSD 432
EURUSD 423
AUDUSD 320
GER40 243
SOLUSD 219
GBPUSD 191
USDCAD 176
USDCHF 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 6.3K
EURJPY -375
GBPJPY -648
XAUUSD 18K
ETHUSD 85
EURUSD 7.8K
AUDUSD 5K
GER40 109
SOLUSD 111
GBPUSD 714
USDCAD 227
USDCHF -503
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 27K
EURJPY -1.9K
GBPJPY -3.1K
XAUUSD 36K
ETHUSD 85K
EURUSD 17K
AUDUSD 24K
GER40 56K
SOLUSD 11K
GBPUSD 7.1K
USDCAD 3.3K
USDCHF -4.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 476.28 USD
En kötü işlem: -937 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +909.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -939.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MonetaMarkets-Live
0.83 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
2025.05.05 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 12:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 09:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 14:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 13:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 16:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 19:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 07:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.17 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.05 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
