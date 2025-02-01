- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 595
Kârla kapanan işlemler:
4 536 (68.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 059 (31.22%)
En iyi işlem:
2 476.28 USD
En kötü işlem:
-936.70 USD
Brüt kâr:
89 629.51 USD (1 003 405 pips)
Brüt zarar:
-52 434.29 USD (746 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (909.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 634.76 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
68.38%
Maks. mevduat yükü:
8.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
320
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
11.88
Alış işlemleri:
2 347 (35.59%)
Satış işlemleri:
4 248 (64.41%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
5.64 USD
Ortalama kâr:
19.76 USD
Ortalama zarar:
-25.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-939.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 112.85 USD (5)
Aylık büyüme:
23.20%
Yıllık tahmin:
281.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.50 USD
Maksimum:
3 131.75 USD (4.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.38% (3 112.85 USD)
Varlığa göre:
14.48% (9 686.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1502
|EURJPY
|1191
|GBPJPY
|953
|XAUUSD
|792
|ETHUSD
|432
|EURUSD
|423
|AUDUSD
|320
|GER40
|243
|SOLUSD
|219
|GBPUSD
|191
|USDCAD
|176
|USDCHF
|153
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|6.3K
|EURJPY
|-375
|GBPJPY
|-648
|XAUUSD
|18K
|ETHUSD
|85
|EURUSD
|7.8K
|AUDUSD
|5K
|GER40
|109
|SOLUSD
|111
|GBPUSD
|714
|USDCAD
|227
|USDCHF
|-503
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|27K
|EURJPY
|-1.9K
|GBPJPY
|-3.1K
|XAUUSD
|36K
|ETHUSD
|85K
|EURUSD
|17K
|AUDUSD
|24K
|GER40
|56K
|SOLUSD
|11K
|GBPUSD
|7.1K
|USDCAD
|3.3K
|USDCHF
|-4.5K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 476.28 USD
En kötü işlem: -937 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +909.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -939.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
