Donni Syaifudin Arsyad

Indonesian Fighter

Donni Syaifudin Arsyad
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 95%
XM.COM-Real 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 387
Kârla kapanan işlemler:
1 223 (88.17%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (11.82%)
En iyi işlem:
7.04 USD
En kötü işlem:
-7.88 USD
Brüt kâr:
394.94 USD (353 549 pips)
Brüt zarar:
-299.95 USD (288 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (10.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.36 USD (24)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
38.07%
Maks. mevduat yükü:
6.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.33
Alış işlemleri:
762 (54.94%)
Satış işlemleri:
625 (45.06%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
-1.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-20.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.56 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.61%
Yıllık tahmin:
-19.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.95 USD (9.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.64% (21.95 USD)
Varlığa göre:
13.60% (15.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 1272
GBPUSDm# 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 63
GBPUSDm# 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 63K
GBPUSDm# 1.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.04 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 00:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.4% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 01:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 02:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.88% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 17:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.26 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 09:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 01:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Indonesian Fighter
Ayda 30 USD
95%
0
0
USD
92
USD
36
100%
1 387
88%
38%
1.31
0.07
USD
20%
1:500
