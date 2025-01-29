SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MADEX FUND WPP
Martin Dvorak

MADEX FUND WPP

Martin Dvorak
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 58 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
RoboForex-ECN-3
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
19 (51.35%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (48.65%)
En iyi işlem:
46.98 USD
En kötü işlem:
-31.71 USD
Brüt kâr:
560.71 USD (29 361 pips)
Brüt zarar:
-490.13 USD (13 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (135.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.46 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
66.54%
Maks. mevduat yükü:
17.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
37 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.91 USD
Ortalama kâr:
29.51 USD
Ortalama zarar:
-27.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-111.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.80 USD (4)
Aylık büyüme:
4.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.95 USD
Maksimum:
111.95 USD (22.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.36% (111.80 USD)
Varlığa göre:
13.90% (69.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US500Cash 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US500Cash 71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US500Cash 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.98 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +135.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Long term investment strategy.

"Not even nine mothers in one month, the baby will not give birth".


Three-years rental plan:

Date Rental price
2.2025 $30
3.2025 $33
4.2025 $36
5.2025 $40
6.2025 $44
7.2025 $48
8.2025 $53
9.2025 $58
10.2025 $64
11.2025 $71
12.2025 $78
1.2026 $86
2.2026 $94
3.2026 $104
4.2026 $114
5.2026 $125
6.2026 $138
7.2026 $152
8.2026 $167
9.2026 $183
10.2026 $202
11.2026 $222
12.2026 $244
1.2027 $269
2.2027 $295
3.2027 $325
4.2027 $358
5.2027 $393
6.2027 $433
7.2027 $476
8.2027 $523
9.2027 $576
10.2027 $633
11.2027 $697
12.2027 $766
1.2028 $843
2.2028 $927
3.2028 $1 020


İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 05:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 04:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 08:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 16:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MADEX FUND WPP
Ayda 58 USD
14%
0
0
USD
571
USD
32
0%
37
51%
67%
1.14
1.91
USD
22%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.