Weerakit Nimsathaphan

SpotCrude2025001

Weerakit Nimsathaphan
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 319
Kârla kapanan işlemler:
1 318 (99.92%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.08%)
En iyi işlem:
31.37 USD
En kötü işlem:
-0.15 USD
Brüt kâr:
2 326.73 USD (638 407 pips)
Brüt zarar:
-0.15 USD (9 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
876 (1 315.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 315.39 USD (876)
Sharpe oranı:
0.82
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.98%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
15510.53
Alış işlemleri:
1 319 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
15511.53
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
1.77 USD
Ortalama zarar:
-0.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.15 USD (1)
Aylık büyüme:
0.83%
Yıllık tahmin:
11.75%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.15 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.15 USD)
Varlığa göre:
90.80% (7 445.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SpotCrude 1319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SpotCrude 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SpotCrude 638K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.37 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 876
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 315.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Grid Trading
İnceleme yok
2025.09.24 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 18:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
