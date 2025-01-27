SinyallerBölümler
Kwok Leong Ng

J2 1H Full Auto

Kwok Leong Ng
0 inceleme
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 366
Kârla kapanan işlemler:
993 (72.69%)
Zararla kapanan işlemler:
373 (27.31%)
En iyi işlem:
463.42 USD
En kötü işlem:
-200.91 USD
Brüt kâr:
5 743.81 USD (216 307 pips)
Brüt zarar:
-6 236.28 USD (251 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (42.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
585.20 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
96.25%
Maks. mevduat yükü:
7.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
644 (47.14%)
Satış işlemleri:
722 (52.86%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.36 USD
Ortalama kâr:
5.78 USD
Ortalama zarar:
-16.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 607.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 607.46 USD (13)
Aylık büyüme:
-15.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
497.45 USD
Maksimum:
2 044.98 USD (15.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.95% (2 044.98 USD)
Varlığa göre:
17.36% (2 085.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 521
USDCAD+ 392
AUDNZD+ 243
EURGBP+ 206
AUDCHF+ 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 492
USDCAD+ 573
AUDNZD+ -1.8K
EURGBP+ 243
AUDCHF+ 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ -7.8K
USDCAD+ 17K
AUDNZD+ -36K
EURGBP+ -9.4K
AUDCHF+ 370
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +463.42 USD
En kötü işlem: -201 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +42.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 607.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.67% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 03:26
No swaps are charged
2025.04.23 03:26
No swaps are charged
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 14:16
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 16:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.03 07:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.28 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.27 16:12
Share of trading days is too low
2025.01.27 16:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.27 15:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 15:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.27 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.27 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
