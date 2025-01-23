Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 19 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 3 Tickmill02-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 9 Exness-Real16 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live31 0.17 × 24 Axi-US03-Live 0.37 × 209 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 119 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.56 × 87 ICMarketsSC-Live12 1.00 × 2 OctaFX-Real7 1.00 × 2 Tickmill-Live09 1.63 × 381 RoboForex-ProCent 1.66 × 67 FusionMarkets-Live 1.76 × 21 Alpari-Pro.ECN3 2.00 × 1 FBS-Real-7 2.22 × 18 17 daha fazla...