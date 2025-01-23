- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
4 (30.76%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
En iyi işlem:
54.56 USD
En kötü işlem:
-29.16 USD
Brüt kâr:
144.72 USD (12 226 pips)
Brüt zarar:
-149.65 USD (12 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (54.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.56 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
79.12%
Maks. mevduat yükü:
20.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
9 (69.23%)
Satış işlemleri:
4 (30.77%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.38 USD
Ortalama kâr:
36.18 USD
Ortalama zarar:
-16.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-71.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.51 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.29 USD
Maksimum:
86.85 USD (7.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.94% (86.85 USD)
Varlığa göre:
5.31% (45.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-3
|XAUUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-317
|XAUUSD
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.56 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 9
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.17 × 24
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.56 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.22 × 18
Breakout strategy, input sl and tp
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
13
30%
79%
0.96
-0.38
USD
USD
8%
1:100