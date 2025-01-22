SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Equilibre FP Markets
Dhany Esperanza

Equilibre FP Markets

Dhany Esperanza
0 inceleme
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -68%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 102
Kârla kapanan işlemler:
2 444 (59.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 658 (40.42%)
En iyi işlem:
203.82 AUD
En kötü işlem:
-308.41 AUD
Brüt kâr:
9 211.49 AUD (3 447 107 pips)
Brüt zarar:
-9 283.59 AUD (3 797 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (48.20 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
339.35 AUD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
99.86%
Maks. mevduat yükü:
179.53%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
2 029 (49.46%)
Satış işlemleri:
2 073 (50.54%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 AUD
Ortalama kâr:
3.77 AUD
Ortalama zarar:
-5.60 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-20.87 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-543.37 AUD (11)
Aylık büyüme:
-75.88%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
134.49 AUD
Maksimum:
708.34 AUD (86.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.60% (704.40 AUD)
Varlığa göre:
97.90% (574.18 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 717
BTCUSD 586
GBPUSD 275
EURUSD 257
XAUUSD 219
ETHUSD 195
GBPAUD 173
GBPNZD 112
GBPCAD 109
GBPCHF 102
EURGBP 101
EURNZD 100
EURCAD 82
EURAUD 81
CADCHF 73
EURCHF 72
NZDCAD 72
AUDNZD 60
AUDUSD 59
USDCHF 57
AUDCAD 56
CHFJPY 56
NZDCHF 51
US30 51
USDCAD 46
AUDCHF 43
AUDJPY 43
GBPJPY 42
NZDUSD 40
CADJPY 36
USDSGD 29
NZDJPY 28
EURJPY 22
GBPSGD 11
EURSGD 10
AUDSGD 10
NZDSGD 9
CHFSGD 9
GER40 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 116
BTCUSD 2
GBPUSD -4
EURUSD -42
XAUUSD -76
ETHUSD -28
GBPAUD 68
GBPNZD -60
GBPCAD -40
GBPCHF -4
EURGBP -14
EURNZD -9
EURCAD -12
EURAUD 14
CADCHF -3
EURCHF 3
NZDCAD -6
AUDNZD -3
AUDUSD -15
USDCHF -5
AUDCAD 5
CHFJPY 20
NZDCHF 12
US30 -3
USDCAD 7
AUDCHF 7
AUDJPY 18
GBPJPY 10
NZDUSD 15
CADJPY 1
USDSGD -2
NZDJPY -4
EURJPY -9
GBPSGD -2
EURSGD -5
AUDSGD -3
NZDSGD -2
CHFSGD 0
GER40 -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -30K
BTCUSD -257K
GBPUSD 918
EURUSD -2.2K
XAUUSD -2.8K
ETHUSD -63K
GBPAUD 4.7K
GBPNZD -3.8K
GBPCAD -1.9K
GBPCHF 1.4K
EURGBP -628
EURNZD 1K
EURCAD -1.1K
EURAUD 2.3K
CADCHF -171
EURCHF 284
NZDCAD -439
AUDNZD 255
AUDUSD -856
USDCHF -184
AUDCAD 850
CHFJPY 2.6K
NZDCHF 267
US30 -3.6K
USDCAD 1.1K
AUDCHF 660
AUDJPY 2.5K
GBPJPY 2K
NZDUSD 1.3K
CADJPY 254
USDSGD -99
NZDJPY -419
EURJPY -1
GBPSGD -137
EURSGD -534
AUDSGD -277
NZDSGD -153
CHFSGD -8
GER40 -4.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +203.82 AUD
En kötü işlem: -308 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +48.20 AUD
Maksimum ardışık zarar: -20.87 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Testing. No subscribe
İnceleme yok
2025.10.17 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 12:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Equilibre FP Markets
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
76
AUD
67
100%
4 102
59%
100%
0.99
-0.02
AUD
98%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.