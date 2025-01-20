SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BRITTO 5K META 2PC MES
Andre Luiz Batista Da Paixao

BRITTO 5K META 2PC MES

Andre Luiz Batista Da Paixao
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 42%
FPMarkets-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 197
Kârla kapanan işlemler:
951 (79.44%)
Zararla kapanan işlemler:
246 (20.55%)
En iyi işlem:
196.27 USD
En kötü işlem:
-155.25 USD
Brüt kâr:
5 195.62 USD (113 938 pips)
Brüt zarar:
-3 154.93 USD (96 447 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (146.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
282.49 USD (28)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
82.06%
Maks. mevduat yükü:
5.67%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.17
Alış işlemleri:
551 (46.03%)
Satış işlemleri:
646 (53.97%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
5.46 USD
Ortalama zarar:
-12.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-638.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-638.49 USD (11)
Aylık büyüme:
9.49%
Yıllık tahmin:
115.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
229.13 USD
Maksimum:
643.95 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.31% (643.95 USD)
Varlığa göre:
18.95% (1 086.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 355
XAUUSD 136
EURCAD 113
GBPUSD 108
EURGBP 97
USDCAD 96
EURUSD 84
AUDUSD 70
GBPJPY 35
GBPCAD 33
EURJPY 22
USDJPY 19
GBPNZD 18
USDCHF 9
AUDCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 17
EURCAD 165
GBPUSD -132
EURGBP -166
USDCAD 157
EURUSD 224
AUDUSD 120
GBPJPY -1
GBPCAD -10
EURJPY -1
USDJPY -1
GBPNZD -27
USDCHF 8
AUDCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 21K
XAUUSD 2K
EURCAD 8.4K
GBPUSD -12K
EURGBP -11K
USDCAD 6.7K
EURUSD 5.1K
AUDUSD 3.8K
GBPJPY 177
GBPCAD 282
EURJPY -1
USDJPY 47
GBPNZD -6.6K
USDCHF -318
AUDCHF 163
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +196.27 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +146.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -638.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 8
0.49 × 1218
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 11
FPMarketsLLC-Live2
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 1
Exness-Real
5.31 × 49
DooPrime-Live 6
6.00 × 29
InfinoxLimited-Live06
8.75 × 4
RoboForex-ProCent-8
12.48 × 71
RoboForex-ECN-3
16.39 × 28
ok
İnceleme yok
2025.04.23 04:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 17:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.77% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 19:56
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.3% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.