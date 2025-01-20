- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 197
Kârla kapanan işlemler:
951 (79.44%)
Zararla kapanan işlemler:
246 (20.55%)
En iyi işlem:
196.27 USD
En kötü işlem:
-155.25 USD
Brüt kâr:
5 195.62 USD (113 938 pips)
Brüt zarar:
-3 154.93 USD (96 447 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (146.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
282.49 USD (28)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
82.06%
Maks. mevduat yükü:
5.67%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.17
Alış işlemleri:
551 (46.03%)
Satış işlemleri:
646 (53.97%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
5.46 USD
Ortalama zarar:
-12.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-638.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-638.49 USD (11)
Aylık büyüme:
9.49%
Yıllık tahmin:
115.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
229.13 USD
Maksimum:
643.95 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.31% (643.95 USD)
Varlığa göre:
18.95% (1 086.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|355
|XAUUSD
|136
|EURCAD
|113
|GBPUSD
|108
|EURGBP
|97
|USDCAD
|96
|EURUSD
|84
|AUDUSD
|70
|GBPJPY
|35
|GBPCAD
|33
|EURJPY
|22
|USDJPY
|19
|GBPNZD
|18
|USDCHF
|9
|AUDCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|17
|EURCAD
|165
|GBPUSD
|-132
|EURGBP
|-166
|USDCAD
|157
|EURUSD
|224
|AUDUSD
|120
|GBPJPY
|-1
|GBPCAD
|-10
|EURJPY
|-1
|USDJPY
|-1
|GBPNZD
|-27
|USDCHF
|8
|AUDCHF
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|21K
|XAUUSD
|2K
|EURCAD
|8.4K
|GBPUSD
|-12K
|EURGBP
|-11K
|USDCAD
|6.7K
|EURUSD
|5.1K
|AUDUSD
|3.8K
|GBPJPY
|177
|GBPCAD
|282
|EURJPY
|-1
|USDJPY
|47
|GBPNZD
|-6.6K
|USDCHF
|-318
|AUDCHF
|163
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +196.27 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +146.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -638.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 8
|0.49 × 1218
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|1.09 × 11
|
FPMarketsLLC-Live2
|1.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 1
|
Exness-Real
|5.31 × 49
|
DooPrime-Live 6
|6.00 × 29
|
InfinoxLimited-Live06
|8.75 × 4
|
RoboForex-ProCent-8
|12.48 × 71
|
RoboForex-ECN-3
|16.39 × 28
ok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
62
99%
1 197
79%
82%
1.64
1.70
USD
USD
19%
1:500