Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 3 BenchMark-Real 0.00 × 3 Alpari-Standard2 0.00 × 5 Activtrades-Demo 0.00 × 3 Activtrades-2 0.00 × 3 KRCCORP-Real 0.00 × 3 VantageFX-Live 1 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 3 FXDD-MT4 Live Server 7 0.00 × 3 CharlesFX-FX-CFD Live 0.00 × 3 RVDMarkets-Live ECN 0.00 × 1 HFMarkets-Live Server2 0.00 × 1 ForexTrend-Trade7 0.50 × 2 Pepperstone-Demo02 1.19 × 77 IronFX-Real1 1.50 × 2 IamFX-Live 2.00 × 2 Activtrades-3 3.33 × 6 Alpari-Standard3 3.88 × 8 SquaredMT4-Demo 4.00 × 2 RoboForex-Pro 4.71 × 7 OneTrade-Real 4.96 × 57 GFTForex-Server 5.17 × 6 OANDA-GMT-5 Live 5.18 × 84 OneTrade-Test 6.00 × 29 24 daha fazla...