- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 024
Kârla kapanan işlemler:
2 234 (73.87%)
Zararla kapanan işlemler:
790 (26.12%)
En iyi işlem:
1 034.93 USD
En kötü işlem:
-290.20 USD
Brüt kâr:
15 021.21 USD (434 909 pips)
Brüt zarar:
-6 628.43 USD (260 121 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (30.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 034.93 USD (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
302.55%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.47
Alış işlemleri:
1 385 (45.80%)
Satış işlemleri:
1 639 (54.20%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
6.72 USD
Ortalama zarar:
-8.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-241.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-736.91 USD (7)
Aylık büyüme:
6.87%
Yıllık tahmin:
83.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
886.53 USD (6.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.63% (886.53 USD)
Varlığa göre:
94.21% (5 303.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|834
|NZDCAD+
|748
|AUDNZD+
|513
|GBPAUD+
|374
|USDCAD+
|291
|GBPCAD+
|203
|AUDUSD+
|8
|AUDCHF+
|8
|GBPUSD+
|7
|USDCHF+
|7
|CADJPY+
|7
|EURGBP+
|7
|EURUSD+
|6
|EURCHF+
|6
|CADCHF+
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD+
|1.9K
|NZDCAD+
|1.6K
|AUDNZD+
|759
|GBPAUD+
|1K
|USDCAD+
|1.1K
|GBPCAD+
|509
|AUDUSD+
|117
|AUDCHF+
|200
|GBPUSD+
|115
|USDCHF+
|133
|CADJPY+
|68
|EURGBP+
|445
|EURUSD+
|208
|EURCHF+
|89
|CADCHF+
|85
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD+
|60K
|NZDCAD+
|45K
|AUDNZD+
|3.6K
|GBPAUD+
|31K
|USDCAD+
|13K
|GBPCAD+
|21K
|AUDUSD+
|1.2K
|AUDCHF+
|503
|GBPUSD+
|729
|USDCHF+
|1.1K
|CADJPY+
|1.1K
|EURGBP+
|-3K
|EURUSD+
|-1.4K
|EURCHF+
|798
|CADCHF+
|614
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 034.93 USD
En kötü işlem: -290 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +30.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -241.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok