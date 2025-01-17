SinyallerBölümler
Bier Sukhamongkolsawat

B01_VAN

Bier Sukhamongkolsawat
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 229%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 024
Kârla kapanan işlemler:
2 234 (73.87%)
Zararla kapanan işlemler:
790 (26.12%)
En iyi işlem:
1 034.93 USD
En kötü işlem:
-290.20 USD
Brüt kâr:
15 021.21 USD (434 909 pips)
Brüt zarar:
-6 628.43 USD (260 121 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (30.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 034.93 USD (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
302.55%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.47
Alış işlemleri:
1 385 (45.80%)
Satış işlemleri:
1 639 (54.20%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
6.72 USD
Ortalama zarar:
-8.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-241.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-736.91 USD (7)
Aylık büyüme:
6.87%
Yıllık tahmin:
83.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
886.53 USD (6.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.63% (886.53 USD)
Varlığa göre:
94.21% (5 303.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 834
NZDCAD+ 748
AUDNZD+ 513
GBPAUD+ 374
USDCAD+ 291
GBPCAD+ 203
AUDUSD+ 8
AUDCHF+ 8
GBPUSD+ 7
USDCHF+ 7
CADJPY+ 7
EURGBP+ 7
EURUSD+ 6
EURCHF+ 6
CADCHF+ 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.6K
AUDNZD+ 759
GBPAUD+ 1K
USDCAD+ 1.1K
GBPCAD+ 509
AUDUSD+ 117
AUDCHF+ 200
GBPUSD+ 115
USDCHF+ 133
CADJPY+ 68
EURGBP+ 445
EURUSD+ 208
EURCHF+ 89
CADCHF+ 85
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 60K
NZDCAD+ 45K
AUDNZD+ 3.6K
GBPAUD+ 31K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 21K
AUDUSD+ 1.2K
AUDCHF+ 503
GBPUSD+ 729
USDCHF+ 1.1K
CADJPY+ 1.1K
EURGBP+ -3K
EURUSD+ -1.4K
EURCHF+ 798
CADCHF+ 614
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 034.93 USD
En kötü işlem: -290 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +30.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -241.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
