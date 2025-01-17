SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / VOSEO TC
Bobby Zulfan

VOSEO TC

Bobby Zulfan
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 60%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
617
Kârla kapanan işlemler:
609 (98.70%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (1.30%)
En iyi işlem:
143.37 USD
En kötü işlem:
-38.19 USD
Brüt kâr:
2 605.25 USD (44 893 365 pips)
Brüt zarar:
-140.37 USD (1 403 652 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
330 (1 408.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 408.20 USD (330)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
96.70%
Maks. mevduat yükü:
2.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
24.93
Alış işlemleri:
371 (60.13%)
Satış işlemleri:
246 (39.87%)
Kâr faktörü:
18.56
Beklenen getiri:
3.99 USD
Ortalama kâr:
4.28 USD
Ortalama zarar:
-17.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-98.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-98.86 USD (3)
Aylık büyüme:
1.21%
Yıllık tahmin:
17.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
98.86 USD (1.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.70% (98.86 USD)
Varlığa göre:
22.40% (1 210.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 531
XAUUSD 64
BTCUSD.Daily 14
AUDUSD 1
ETHUSD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 2.3K
XAUUSD 179
BTCUSD.Daily 1
AUDUSD 0
ETHUSD 1
USDJPY 0
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 23M
XAUUSD 18K
BTCUSD.Daily 6.3K
AUDUSD 9
ETHUSD 859
USDJPY 48
EURUSD 36
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +143.37 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 330
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 408.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -98.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 618
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
OctaFX-Real
1.19 × 237
OctaFX-Real2
1.30 × 512
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
Alpari-MT5
1.36 × 439
ICMarketsSC-MT5-4
1.46 × 56
VantageInternational-Live
2.21 × 42
ICMarketsSC-MT5
2.39 × 135
FusionMarkets-Live
2.42 × 85
ZeroMarkets-Live
4.48 × 450
XMTrading-MT5 3
5.69 × 444
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
7.30 × 722
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
11.75 × 475
İnceleme yok
2025.09.02 11:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.23 02:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 10:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.27 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.26 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.26 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.26 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
