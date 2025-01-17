- Büyüme
İşlemler:
617
Kârla kapanan işlemler:
609 (98.70%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (1.30%)
En iyi işlem:
143.37 USD
En kötü işlem:
-38.19 USD
Brüt kâr:
2 605.25 USD (44 893 365 pips)
Brüt zarar:
-140.37 USD (1 403 652 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
330 (1 408.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 408.20 USD (330)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
96.70%
Maks. mevduat yükü:
2.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
24.93
Alış işlemleri:
371 (60.13%)
Satış işlemleri:
246 (39.87%)
Kâr faktörü:
18.56
Beklenen getiri:
3.99 USD
Ortalama kâr:
4.28 USD
Ortalama zarar:
-17.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-98.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-98.86 USD (3)
Aylık büyüme:
1.21%
Yıllık tahmin:
17.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
98.86 USD (1.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.70% (98.86 USD)
Varlığa göre:
22.40% (1 210.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|531
|XAUUSD
|64
|BTCUSD.Daily
|14
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|2.3K
|XAUUSD
|179
|BTCUSD.Daily
|1
|AUDUSD
|0
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|0
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|23M
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD.Daily
|6.3K
|AUDUSD
|9
|ETHUSD
|859
|USDJPY
|48
|EURUSD
|36
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +143.37 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 330
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 408.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -98.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.94 × 618
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.19 × 237
|
OctaFX-Real2
|1.30 × 512
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
Alpari-MT5
|1.36 × 439
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.46 × 56
|
VantageInternational-Live
|2.21 × 42
|
ICMarketsSC-MT5
|2.39 × 135
|
FusionMarkets-Live
|2.42 × 85
|
ZeroMarkets-Live
|4.48 × 450
|
XMTrading-MT5 3
|5.69 × 444
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|7.30 × 722
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|11.75 × 475
