İşlemler:
1 447
Kârla kapanan işlemler:
1 177 (81.34%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (18.66%)
En iyi işlem:
277.11 USD
En kötü işlem:
-79.50 USD
Brüt kâr:
7 694.36 USD (61 611 pips)
Brüt zarar:
-3 950.59 USD (36 232 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (621.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
621.50 USD (51)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
14.76%
Maks. mevduat yükü:
5.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.27
Alış işlemleri:
556 (38.42%)
Satış işlemleri:
891 (61.58%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
2.59 USD
Ortalama kâr:
6.54 USD
Ortalama zarar:
-14.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-518.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-518.92 USD (13)
Aylık büyüme:
3.07%
Yıllık tahmin:
40.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
596.93 USD (2.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.26% (596.93 USD)
Varlığa göre:
6.82% (1 843.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1420
|EURCAD
|13
|EURNZD
|5
|NZDCHF
|4
|NZDCAD
|4
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3.1K
|EURCAD
|388
|EURNZD
|117
|NZDCHF
|132
|NZDCAD
|-7
|EURCHF
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|23K
|EURCAD
|2.9K
|EURNZD
|-819
|NZDCHF
|771
|NZDCAD
|-5
|EURCHF
|-2
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +277.11 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +621.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -518.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.61 × 809
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.67 × 29174
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
ICMarketsSC-Live12
|0.71 × 28
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
40
100%
1 447
81%
15%
1.94
2.59
USD
USD
7%
1:500