Anton Korotnitsky

Pura Vida

Anton Korotnitsky
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 15%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 447
Kârla kapanan işlemler:
1 177 (81.34%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (18.66%)
En iyi işlem:
277.11 USD
En kötü işlem:
-79.50 USD
Brüt kâr:
7 694.36 USD (61 611 pips)
Brüt zarar:
-3 950.59 USD (36 232 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (621.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
621.50 USD (51)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
14.76%
Maks. mevduat yükü:
5.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.27
Alış işlemleri:
556 (38.42%)
Satış işlemleri:
891 (61.58%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
2.59 USD
Ortalama kâr:
6.54 USD
Ortalama zarar:
-14.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-518.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-518.92 USD (13)
Aylık büyüme:
3.07%
Yıllık tahmin:
40.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
596.93 USD (2.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.26% (596.93 USD)
Varlığa göre:
6.82% (1 843.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1420
EURCAD 13
EURNZD 5
NZDCHF 4
NZDCAD 4
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.1K
EURCAD 388
EURNZD 117
NZDCHF 132
NZDCAD -7
EURCHF -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 23K
EURCAD 2.9K
EURNZD -819
NZDCHF 771
NZDCAD -5
EURCHF -2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +277.11 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +621.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -518.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
0.27 × 176
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.61 × 809
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.67 × 29174
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ICMarketsSC-Live12
0.71 × 28
315 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.15 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 10:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.30 05:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 04:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 19:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 18:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.10 13:46
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged
2025.02.10 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
