Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 16 ICMarkets-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 5 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 4 FPMarkets-Live 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 1 FBS-Real-13 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.09 × 11 TradeMaxGlobal-Live10 0.11 × 9 ICMarkets-Live01 0.13 × 45 PepperstoneUK-Edge10 0.17 × 6 EightcapLtd-Real2 0.27 × 176 FXCC1-Live 0.30 × 10 DNAMarkets-Real-5 0.35 × 91 DooPrime-Live 4 0.37 × 67 DooPrime-Live 2 0.45 × 76 ICMarkets-Live14 0.49 × 53 ICMarketsSC-Live22 0.57 × 21 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.61 × 809 ThreeTrader-Demo 0.63 × 960 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.67 × 29174 TradeMaxGlobal-Live9 0.68 × 169 ICMarketsSC-Live12 0.71 × 28 315 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya