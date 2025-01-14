- Büyüme
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
127 (69.39%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (30.60%)
En iyi işlem:
10.02 USD
En kötü işlem:
-8.79 USD
Brüt kâr:
134.17 USD (19 325 pips)
Brüt zarar:
-112.07 USD (12 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (7.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.54 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
2.71%
Maks. mevduat yükü:
16.72%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
93 (50.82%)
Satış işlemleri:
90 (49.18%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-33.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.17 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.22 USD
Maksimum:
33.17 USD (22.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.65% (33.17 USD)
Varlığa göre:
18.09% (18.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|162
|EURUSD
|14
|EURCAD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|37
|EURUSD
|-23
|EURCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|6.4K
|EURUSD
|-1.1K
|EURCAD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.02 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 33
|
ICMarketsSC-Live15
|0.17 × 63
|
ICMarketsSC-Live22
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.21 × 19
|
TitanFX-04
|0.29 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
GoMarkets-Real 1
|0.44 × 245
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.48 × 62
