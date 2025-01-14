SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Forex Pulse Robo 148
Aleksandr Valutsa

Forex Pulse Robo 148

Aleksandr Valutsa
0 inceleme
Güvenilirlik
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 15%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
127 (69.39%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (30.60%)
En iyi işlem:
10.02 USD
En kötü işlem:
-8.79 USD
Brüt kâr:
134.17 USD (19 325 pips)
Brüt zarar:
-112.07 USD (12 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (7.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.54 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
2.71%
Maks. mevduat yükü:
16.72%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
93 (50.82%)
Satış işlemleri:
90 (49.18%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-33.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.17 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.22 USD
Maksimum:
33.17 USD (22.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.65% (33.17 USD)
Varlığa göre:
18.09% (18.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 162
EURUSD 14
EURCAD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 37
EURUSD -23
EURCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 6.4K
EURUSD -1.1K
EURCAD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.02 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
FXOpen-ECN Live Server
0.15 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 33
ICMarketsSC-Live15
0.17 × 63
ICMarketsSC-Live22
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live31
0.21 × 19
TitanFX-04
0.29 × 24
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
GoMarkets-Real 1
0.44 × 245
Tickmill-Live08
0.45 × 22
TradersGlobalGroup-Live 2
0.48 × 62
102 daha fazla...
All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product.


İnceleme yok
2025.10.09 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 19:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 16:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 12:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 06:04
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.42% of days out of 263 days of the signal's entire lifetime.
