- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 817
Kârla kapanan işlemler:
1 347 (74.13%)
Zararla kapanan işlemler:
470 (25.87%)
En iyi işlem:
101.95 USD
En kötü işlem:
-282.03 USD
Brüt kâr:
3 241.74 USD (678 295 pips)
Brüt zarar:
-4 097.36 USD (1 206 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (39.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.03 USD (23)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
147.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
705 (38.80%)
Satış işlemleri:
1 112 (61.20%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
2.41 USD
Ortalama zarar:
-8.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-46.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-282.03 USD (1)
Aylık büyüme:
-24.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
877.02 USD
Maksimum:
1 548.72 USD (63.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.52% (1 548.72 USD)
Varlığa göre:
79.04% (712.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|860
|GOLD
|236
|USDJPY
|185
|GBPUSD
|138
|AUDCHF
|79
|BrentMay25
|38
|Jp225
|32
|AUDJPY
|29
|AUDCAD
|28
|EURCHF
|25
|Diesel
|25
|HKInd
|21
|NZDCAD
|10
|Bra50Jun25
|10
|Bra50Aug25
|10
|AUDNZD
|9
|USDBRL
|7
|UsaInd
|6
|GBPNZD
|5
|Bra50Feb23
|4
|Brent
|4
|UsaTec
|4
|CHFJPY
|4
|GBPCAD
|4
|Esp35
|4
|LCrude
|3
|Cocoa
|3
|USDCAD
|3
|NZDJPY
|3
|EURAUD
|3
|USDCHF
|2
|SILVER
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|CoffeeR
|2
|Bra50Oct25
|2
|ChinaA50
|1
|EURCAD
|1
|EURNZD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|Coffee
|1
|EURSEK
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|252
|GOLD
|-710
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|7
|AUDCHF
|26
|BrentMay25
|-151
|Jp225
|-152
|AUDJPY
|-48
|AUDCAD
|-15
|EURCHF
|15
|Diesel
|-108
|HKInd
|-16
|NZDCAD
|3
|Bra50Jun25
|2
|Bra50Aug25
|-5
|AUDNZD
|-7
|USDBRL
|7
|UsaInd
|1
|GBPNZD
|39
|Bra50Feb23
|8
|Brent
|5
|UsaTec
|-47
|CHFJPY
|9
|GBPCAD
|-1
|Esp35
|9
|LCrude
|15
|Cocoa
|-7
|USDCAD
|0
|NZDJPY
|-10
|EURAUD
|22
|USDCHF
|-6
|SILVER
|-13
|GBPAUD
|-5
|AUDUSD
|-2
|GBPJPY
|-8
|CoffeeR
|1
|Bra50Oct25
|-14
|ChinaA50
|0
|EURCAD
|-5
|EURNZD
|-2
|NZDCHF
|-2
|NZDUSD
|-2
|CADCHF
|-2
|EURJPY
|-2
|EURGBP
|-1
|CADJPY
|0
|Coffee
|3
|EURSEK
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|21K
|GOLD
|-58K
|USDJPY
|20K
|GBPUSD
|445
|AUDCHF
|538
|BrentMay25
|-943
|Jp225
|-303K
|AUDJPY
|-7.4K
|AUDCAD
|-1.5K
|EURCHF
|971
|Diesel
|-5.8K
|HKInd
|-188K
|NZDCAD
|350
|Bra50Jun25
|680
|Bra50Aug25
|360
|AUDNZD
|-459
|USDBRL
|6.5K
|UsaInd
|2.3K
|GBPNZD
|4.5K
|Bra50Feb23
|4.3K
|Brent
|54
|UsaTec
|-23K
|CHFJPY
|1.3K
|GBPCAD
|-145
|Esp35
|8.8K
|LCrude
|149
|Cocoa
|-67
|USDCAD
|569
|NZDJPY
|-859
|EURAUD
|1.2K
|USDCHF
|-113
|SILVER
|-252
|GBPAUD
|-332
|AUDUSD
|-237
|GBPJPY
|-1.1K
|CoffeeR
|1.7K
|Bra50Oct25
|-7.4K
|ChinaA50
|563
|EURCAD
|-329
|EURNZD
|-390
|NZDCHF
|-187
|NZDUSD
|-114
|CADCHF
|-182
|EURJPY
|-251
|EURGBP
|-74
|CADJPY
|-61
|Coffee
|81
|EURSEK
|-1.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.95 USD
En kötü işlem: -282 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Activtrades-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 5
|
AKFXFinancial-Live-5
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 3
|
PureMarket-Live
|0.09 × 46
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 1395
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.19 × 48
|
ICMarkets-Live10
|0.19 × 544
|
ICMarkets-Live04
|0.19 × 179
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 417
|
TickmillUK-Live03
|0.24 × 439
|
ICMarkets-Live07
|0.25 × 1736
|
Activtrades-5
|0.25 × 63
|
ICMarkets-Live06
|0.25 × 404
|
ICMarkets-Live11
|0.27 × 316
|
ICMarkets-Live09
|0.27 × 790
|
ICMarkets-Live08
|0.27 × 925
|
Pepperstone-Edge02
|0.31 × 103
|
Activtrades-2
|0.31 × 648
|
Pepperstone-Edge07
|0.33 × 3
|
Tradeview-Live
|0.36 × 207
|
FXDD-MT4 Live Server
|0.38 × 311
|
TurnkeyFX-Live
|0.44 × 18
|
Activtrades-4
|0.46 × 350
İnceleme yok