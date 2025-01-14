SinyallerBölümler
Jussinei Marzzaro

ACTIVTRADESREALMT4

Jussinei Marzzaro
0 inceleme
143 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -49%
Activtrades-2
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 817
Kârla kapanan işlemler:
1 347 (74.13%)
Zararla kapanan işlemler:
470 (25.87%)
En iyi işlem:
101.95 USD
En kötü işlem:
-282.03 USD
Brüt kâr:
3 241.74 USD (678 295 pips)
Brüt zarar:
-4 097.36 USD (1 206 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (39.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.03 USD (23)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
147.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
705 (38.80%)
Satış işlemleri:
1 112 (61.20%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
2.41 USD
Ortalama zarar:
-8.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-46.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-282.03 USD (1)
Aylık büyüme:
-24.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
877.02 USD
Maksimum:
1 548.72 USD (63.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.52% (1 548.72 USD)
Varlığa göre:
79.04% (712.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 860
GOLD 236
USDJPY 185
GBPUSD 138
AUDCHF 79
BrentMay25 38
Jp225 32
AUDJPY 29
AUDCAD 28
EURCHF 25
Diesel 25
HKInd 21
NZDCAD 10
Bra50Jun25 10
Bra50Aug25 10
AUDNZD 9
USDBRL 7
UsaInd 6
GBPNZD 5
Bra50Feb23 4
Brent 4
UsaTec 4
CHFJPY 4
GBPCAD 4
Esp35 4
LCrude 3
Cocoa 3
USDCAD 3
NZDJPY 3
EURAUD 3
USDCHF 2
SILVER 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPJPY 2
CoffeeR 2
Bra50Oct25 2
ChinaA50 1
EURCAD 1
EURNZD 1
NZDCHF 1
NZDUSD 1
CADCHF 1
EURJPY 1
EURGBP 1
CADJPY 1
Coffee 1
EURSEK 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 252
GOLD -710
USDJPY 64
GBPUSD 7
AUDCHF 26
BrentMay25 -151
Jp225 -152
AUDJPY -48
AUDCAD -15
EURCHF 15
Diesel -108
HKInd -16
NZDCAD 3
Bra50Jun25 2
Bra50Aug25 -5
AUDNZD -7
USDBRL 7
UsaInd 1
GBPNZD 39
Bra50Feb23 8
Brent 5
UsaTec -47
CHFJPY 9
GBPCAD -1
Esp35 9
LCrude 15
Cocoa -7
USDCAD 0
NZDJPY -10
EURAUD 22
USDCHF -6
SILVER -13
GBPAUD -5
AUDUSD -2
GBPJPY -8
CoffeeR 1
Bra50Oct25 -14
ChinaA50 0
EURCAD -5
EURNZD -2
NZDCHF -2
NZDUSD -2
CADCHF -2
EURJPY -2
EURGBP -1
CADJPY 0
Coffee 3
EURSEK -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 21K
GOLD -58K
USDJPY 20K
GBPUSD 445
AUDCHF 538
BrentMay25 -943
Jp225 -303K
AUDJPY -7.4K
AUDCAD -1.5K
EURCHF 971
Diesel -5.8K
HKInd -188K
NZDCAD 350
Bra50Jun25 680
Bra50Aug25 360
AUDNZD -459
USDBRL 6.5K
UsaInd 2.3K
GBPNZD 4.5K
Bra50Feb23 4.3K
Brent 54
UsaTec -23K
CHFJPY 1.3K
GBPCAD -145
Esp35 8.8K
LCrude 149
Cocoa -67
USDCAD 569
NZDJPY -859
EURAUD 1.2K
USDCHF -113
SILVER -252
GBPAUD -332
AUDUSD -237
GBPJPY -1.1K
CoffeeR 1.7K
Bra50Oct25 -7.4K
ChinaA50 563
EURCAD -329
EURNZD -390
NZDCHF -187
NZDUSD -114
CADCHF -182
EURJPY -251
EURGBP -74
CADJPY -61
Coffee 81
EURSEK -1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.95 USD
En kötü işlem: -282 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Activtrades-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 4
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 5
AKFXFinancial-Live-5
0.00 × 1
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 3
PureMarket-Live
0.09 × 46
ICMarkets-Live02
0.15 × 1395
PepperstoneUK-Edge10
0.19 × 48
ICMarkets-Live10
0.19 × 544
ICMarkets-Live04
0.19 × 179
ICMarkets-Live05
0.22 × 417
TickmillUK-Live03
0.24 × 439
ICMarkets-Live07
0.25 × 1736
Activtrades-5
0.25 × 63
ICMarkets-Live06
0.25 × 404
ICMarkets-Live11
0.27 × 316
ICMarkets-Live09
0.27 × 790
ICMarkets-Live08
0.27 × 925
Pepperstone-Edge02
0.31 × 103
Activtrades-2
0.31 × 648
Pepperstone-Edge07
0.33 × 3
Tradeview-Live
0.36 × 207
FXDD-MT4 Live Server
0.38 × 311
TurnkeyFX-Live
0.44 × 18
Activtrades-4
0.46 × 350
88 daha fazla...
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.28 16:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.25 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.06 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.11 19:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.25 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 08:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 02:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
