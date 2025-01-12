SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Martin GBP acc 2
Ka Fai Ho

Martin GBP acc 2

Ka Fai Ho
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 488
Kârla kapanan işlemler:
1 062 (71.37%)
Zararla kapanan işlemler:
426 (28.63%)
En iyi işlem:
112.67 GBP
En kötü işlem:
-266.37 GBP
Brüt kâr:
3 945.09 GBP (226 575 pips)
Brüt zarar:
-4 009.95 GBP (231 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (86.11 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
149.84 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.40%
Maks. mevduat yükü:
35.69%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
686 (46.10%)
Satış işlemleri:
802 (53.90%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.04 GBP
Ortalama kâr:
3.71 GBP
Ortalama zarar:
-9.41 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-93.70 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-398.33 GBP (4)
Aylık büyüme:
-8.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
666.67 GBP
Maksimum:
1 061.03 GBP (44.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.37% (1 061.82 GBP)
Varlığa göre:
63.37% (919.59 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 279
USDCAD 253
AUDCAD 249
AUDNZD 218
EURGBP 153
NZDCAD 125
EURJPY 106
CADCHF 96
AUDUSD 3
GBPJPY 2
XAUUSD 1
NatGas 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1.3K
USDCAD 247
AUDCAD 243
AUDNZD -160
EURGBP 237
NZDCAD 166
EURJPY 188
CADCHF 191
AUDUSD 29
GBPJPY 13
XAUUSD 6
NatGas 7
USDCHF 15
GBPAUD 28
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -36K
USDCAD 3K
AUDCAD 11K
AUDNZD -7.6K
EURGBP 508
NZDCAD 13K
EURJPY 6.3K
CADCHF 1.8K
AUDUSD 631
GBPJPY 319
XAUUSD 602
NatGas 24
USDCHF 265
GBPAUD 968
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +112.67 GBP
En kötü işlem: -266 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +86.11 GBP
Maksimum ardışık zarar: -93.70 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 352
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 253
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.48 × 349
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
67 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.29 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 12:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 08:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 19:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 07:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 11:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
