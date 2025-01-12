- Büyüme
İşlemler:
1 488
Kârla kapanan işlemler:
1 062 (71.37%)
Zararla kapanan işlemler:
426 (28.63%)
En iyi işlem:
112.67 GBP
En kötü işlem:
-266.37 GBP
Brüt kâr:
3 945.09 GBP (226 575 pips)
Brüt zarar:
-4 009.95 GBP (231 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (86.11 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
149.84 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.40%
Maks. mevduat yükü:
35.69%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
686 (46.10%)
Satış işlemleri:
802 (53.90%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.04 GBP
Ortalama kâr:
3.71 GBP
Ortalama zarar:
-9.41 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-93.70 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-398.33 GBP (4)
Aylık büyüme:
-8.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
666.67 GBP
Maksimum:
1 061.03 GBP (44.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.37% (1 061.82 GBP)
Varlığa göre:
63.37% (919.59 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|279
|USDCAD
|253
|AUDCAD
|249
|AUDNZD
|218
|EURGBP
|153
|NZDCAD
|125
|EURJPY
|106
|CADCHF
|96
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|2
|XAUUSD
|1
|NatGas
|1
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-1.3K
|USDCAD
|247
|AUDCAD
|243
|AUDNZD
|-160
|EURGBP
|237
|NZDCAD
|166
|EURJPY
|188
|CADCHF
|191
|AUDUSD
|29
|GBPJPY
|13
|XAUUSD
|6
|NatGas
|7
|USDCHF
|15
|GBPAUD
|28
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-36K
|USDCAD
|3K
|AUDCAD
|11K
|AUDNZD
|-7.6K
|EURGBP
|508
|NZDCAD
|13K
|EURJPY
|6.3K
|CADCHF
|1.8K
|AUDUSD
|631
|GBPJPY
|319
|XAUUSD
|602
|NatGas
|24
|USDCHF
|265
|GBPAUD
|968
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +112.67 GBP
En kötü işlem: -266 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +86.11 GBP
Maksimum ardışık zarar: -93.70 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 352
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 253
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.48 × 349
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
